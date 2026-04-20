Bolojan spune că, dacă social-democrații se retrag din Guvern, îi va înlocui pe oamenii propuși de PSD în funcții

Președintele PNL, premierul Ilie Bolojan, susține că, în cazul în care social-democrații se vor retrage de la guvernare, va dispune înlocuirea oamenilor propuși de PSD în funcții guvernamentale.

El a afirmat, duminică, în cadrul unei emisiuni la B1 TV, că nu se mai poate baza pe membri ai guvernului care nu își asumă un act de responsabilitate.

‘Gândiți-vă că, în condițiile în care ai oameni care reprezintă Guvernul care îl critică pe premier prin postări, ceea ce nu se face în niciun guvern din lumea asta, atunci, dacă nu au demnitatea să demisioneze, trebuie să le-o redai, eliberându-i din funcție. (…) Oamenii care nu înțeleg că a fi într-un guvern înseamnă și un act de responsabilitate și de decență publică, vă dați seama că, dacă nu te poți baza pe ei, indiferent ce guvern este, decizia rațională este să îi înlocuiești’, a declarat Bolojan.

Referindu-se la portofoliile care vor rămâne vacante, prerogativele miniștrilor care vor pleca din guvern vor fi preluate de miniștrii care vor fi menținuți în Executiv.

‘În condițiile în care s-a întâmplat o astfel de situație, pe care (…) nu mi-o doresc, pentru că cred că n-avem nevoie de o criză, atunci vom proceda conform reglementărilor constituționale și, cel puțin într-o primă etapă, dacă vor fi retrași miniștrii, alți membri ai Cabinetului vor prelua portofoliile care se vacantează în urma retragerii miniștrilor. Este important ca Guvernul să lucreze în perioada următoare, pentru că v-am spus că avem problema fondurilor europene, avem problema reducerilor de cheltuieli pe care trebuie să le facem… Gândiți-vă că noi am lăsat partea de reduceri de cheltuieli să se facă etapizat, inclusiv anul acesta. Dacă nu ne vom reduce cheltuielile în continuare, prin închiderea reformelor care sunt începute, atunci, în mod evident, datele financiare din a doua parte a anului vor arăta diferit față de ceea ce s-a proiectat. Dacă mai adăugăm și criza care vine ca urmare a războiului din Golf legat de creșterea prețului carburanților care au și ei o influență pe componenta de inflație, înseamnă că există posibilitatea să avem o perturbație economică, nu doar cea bugetară’, a adăugat Ilie Bolojan.

El susține că guvernul pe care îl conduce își va menține mandatul până ce va fi demis printr-o moțiune de cenzură în Parlament.

‘Vom proceda conform prevederilor constituționale. Cât timp guvernul nu este demis de către Parlament, printr-o moțiune de cenzură, el va funcționa în termenele care sunt prevăzute de Constituție. Acesta este un act de responsabilitate pentru țara noastră, practic, nu o agățare de funcție, pentru că, v-am spus, dacă ar fi niște soluții la această criză, dacă dacă am vedea niște propuneri, nu doar declarații generale, ce nu s-a făcut bine, ce se poate face, dar nu propuneri care n-au niciun fundament financiar în spate, pentru că asta le știe toată lumea. Nu ne mai putem permite să facem acest lucru. De asemenea, am mai spus, mai e un motiv pentru care sunt toate tensiunile pe care le vedem, ține de un deranj pe care în calitate de premier l-am generat. Gândiți-vă că, indiferent de câte taxe aduni, indiferent câte economii faci, dacă nu astupi niște găuri, dacă nu elimini niște pierderi cronice, n-ai făcut nimic și am învățat asta din cei 20 de ani de administrație’, a mai spus liderul PNL.