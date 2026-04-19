PSD decide dacă îi retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan

Partidul Social Democrat va decide luni, prin vot, dacă își menține sau nu sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan. Consultarea internă, denumită ‘Momentul Adevărului’, va avea loc la Palatul Parlamentului, de la ora 17:00, și va implica aproximativ 5.000 de membri ai organizațiilor județene și ai Consiliului Politic Național.

În cursul dimineții, Biroul Politic Național se va reuni online pentru a stabili formularea exactă a întrebării la care social-democrații vor răspunde. Potrivit conducerii PSD, aceasta este deja conturată în urma celor opt întâlniri regionale desfășurate în ultimele săptămâni.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat că partidul se îndreaptă spre o singură întrebare, legată strict de susținerea premierului.

‘Avem în discuții dacă avem o singură întrebare sau mai multe întrebări și cred că se conturează mai degrabă ideea să avem o singură întrebare, nu vrem să intrăm în discuții de genul intrăm în opoziție sau rămânem la guvernare într-o coaliție, este o întrebare despre a-i păstra sau retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan’, a explicat Manda, la un podcast evz.ro.

Nemulțumirile social-democraților față de premier vizează măsurile de austeritate și lipsa unui dialog real în coaliția de guvernare.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat sâmbătă, la Timișoara, că țara a devenit neguvernabilă, iar Guvernul nu mai funcționează.

‘În acest moment, din punctul meu de vedere, România și Guvernul nu mai funcționează. Noi ne uităm la prostiile și porcăriile pe care încearcă să le facă ceilalți. Ceilalți ne urmăresc pe noi. Noi stăm și spunem despre șobolănismele pe care încearcă să le facă pe ultima sută de metri, vânzând sau încercând să vândă Romgaz și toate companiile – CEC, Portul Constanța. Astea sunt șobolănismele adevărate. Despre astea este vorba și cred că la asta s-a referit Ilie Bolojan ieri când vorbea de asta, dar asta înseamnă – că tot spunea de cămări – asta, de fapt, înseamnă să furi cămara cu totul, când faci lucruri de tipul ăsta. (…) Dar revenind, în acest moment România a devenit neguvernabilă. România a devenit neguvernabilă și actul de guvernare este incoerent. Fie că ești social-democrat, userist, liberal, ungur sau făcând parte din grupul minorităților naționale, nu cred că ești mulțumit astăzi de modul în care funcționează Guvernul coaliției din care faci parte. Iar lucrul ăsta trebuie să înceteze. Asta nu este guvernare în folosul oamenilor și asta nu este o guvernare pentru români. Și atunci, părerea mea personală este că trebuie să facem ceva astfel încât să revenim la prioritățile românilor’, a spus Grindeanu.

Grindeanu a adăugat că, după consultarea internă de luni, scena politică va intra ‘într-o nouă realitate’, care trebuie clarificată rapid pentru a evita prelungirea unei crize politice.

‘Lucrurile pot fi extrem de repede clarificate și să depășim această perioadă. Partidul Social Democrat, am spus de nenumărate ori, nu va susține un guvern minoritar. Partidul Social Democrat, de asemenea, nu va face în perioada următoare vreo majoritate cu AUR. Am spus de nenumărate ori acest lucru. Îl mai spun o dată. PSD ori intră în opoziție, ori va face parte dintr-o coaliție pro-europeană. Nu există alte variante’, a menționat președintele PSD, adăugând că după ziua de luni se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să cheme toate partidele la consultări.

Liderul PSD a precizat că, în cazul în care se dorește menținerea actualului protocol de guvernare, PNL ar trebui să nominalizeze un alt premier.

La evenimentul de luni, miniștrii PSD vor prezenta, de asemenea, rapoarte de activitate, iar Sorin Grindeanu va prezenta o serie de măsuri care ar putea să îmbunătățească viața oamenilor și să ajute la redresarea economiei.

‘La începutul lunii decembrie 2025 noi am hotărât că vom face o evaluare a guvernării și că această evaluare o facem după ce se va aproba bugetul de stat. Odată cu aprobarea bugetului am intrat în această perioadă de evaluare. Evaluarea aceasta înseamnă și autoevaluare. Autoevaluarea PSD se referă la ministerele pe care le gestionează, la lucrurile pe care le-e făcut, bune și rele și este normal să începi cu autoevaluarea. Asta vom face luni toți miniștri. Luni vor prezenta un raport de activitate în cadrul guvernării, apoi vom face evaluarea pe de-a întregul’, a afirmat Grindeanu.

În ceea ce privește acuzațiile liberalilor că PSD ar provoca instabilitate, Grindeanu a răspuns: ‘Stabilitatea fără prosperitate nu văd să-și aibă rostul’.

‘Stabilitatea este bună într-o coaliție de guvernare, atunci când oferă prosperitate, când oamenii trăiesc mai bine. Atunci când lucrurile merg din ce în ce mai prost, dacă ești responsabil încerci să îndrepți acele lucruri. Avem stabilitate și în Coreea de Nord. Și lucrurile nu merg bine’, a mai spus el.

Potrivit unor surse social-democrate, PSD va decide luni să-i retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

Acesta va avea la dispoziție câteva zile pentru a își da demisia din Guvern. În cazul în care nu se va întâmpla acest lucru, miniștrii PSD vor demisiona și va urma, pentru Guvern, o perioadă de interimat pentru 45 de zile, timp în care poate fi depusă o moțiune de cenzură.