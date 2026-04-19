Cotațiile la grâu cresc, pe fondul problemelor legate de îngrășăminte și vremea nefavorabilă

Cotațiile la grâu se îndreaptă spre cel mai mare avans săptămânal din ultimele aproape două luni, în condițiile în care temerile privind vremea nefavorabilă și reducerea aprovizionării cu îngrășăminte, ca efect al războiului din Iran, au sporit îngrijorările privind perspectivele recoltelor, transmite Bloomberg.

Conflictul a provocat daune serioase infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu și a perturbat fluxurile de combustibil și îngrășăminte prin Strâmtoarea Ormuz, care leagă Golful Persic de piețele globale.

Cel mai tranzacționat contract pe grâu de la Chicago Board of Trade este în grafic pentru a înregistra o creștere de 5% săptămâna aceasta, cea mai mare astfel de expansiune începând din februarie. Grâul roșu de iarnă cu bob tare este aproape de cel mai ridicat nivel din iunie 2024.

Seceta ar urma să afecteze zonele cheie din Marile Câmpii (Great Plains) din SUA, în timp ce în Australia recolta de grâu este afectată de deficitul de mijloace agricole de producție și seceta persistentă.

‘Cea mai mare parte a majorării cotațiilor a fost determinată de varietatea grâu roșu de iarnă cu bob tare, un indicator al temerilor privind seceta din SUA’, a apreciat Mike Verdin, consultant la CRM AgriCommodities.

De asemenea, seceta afectează și părți din regiunea Mării Negre și unele zone din Europa, reducând estimările privind recolta în unele din regiunile cu cea mai mare producție din lume, conform previziunilor Vaisala XWeather.

Dificultățile provocate de reducerea aprovizionării cu îngrășăminte, ca efect al războiului din Iran, și evoluțiile fenomenului climatic El Nino au ajutat de asemenea la majorarea cotațiilor, susține Tobin Gorey, analist la Cornucopia Agri Analytics, care se așteaptă ca tendința să continue dacă se înregistrează noi probleme la recoltele din Australia și Argentina.

Fermierii din întreaga lume se grăbesc să își asigure aprovizionarea cu mijloace agricole de producție și, în unele cazuri, trec la culturi mai puțin dependente de îngrășăminte. Perturbările care au legătură cu războiul din Iran provoacă îngrijorări cu privire la securitatea alimentară și au afectat încrederea pe piețele agricole, care anterior erau presate de o ofertă amplă.