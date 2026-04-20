Bolojan: Am primit mesaje de sprijin. Nu e vorba de persoana mea, e vorba despre un mod de guvernare

Premierul Ilie Bolojan spune că a primit mesaje de sprijin, arătând că acestea nu au legătură cu persoana sa, ci cu un mod de guvernare caracterizat de responsabilitate și de grija față de banul public.

‘Am primit mesaje de sprijin. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în aceste mesaje de susținere. Nu e vorba de persoana mea, din punctul meu de vedere, ci este vorba de un mod de guvernare, de responsabilitate, de normalitate, de grija față de banul public și de seriozitatea de a trata lucrurile în mod corect. Nu de fugă de răspundere, nu de lipsă de curaj, de vânturarea de minciuni, în spațiul public, așa cum din păcate vedem că se întâmplă în această perioadă și, din păcate, oamenii din conducerea PSD fac acestea’, a declarat Bolojan, duminică, într-o emisiune la B1 TV.

Pe de altă parte, el a atras atenția că o criză politică generată de social- democrați ar putea avea consecințe economice, precum creșterea dobânzilor la împrumuturile României de pe piețele internaționale, dar și riscul de a nu finaliza investițiile din fonduri europene.

‘(…) avem nevoie ca lucrurile care au fost făcute până acum să nu fie anulate, ceea ce încearcă PSD, și să ne întoarcem din nou în situația în care am fost anul trecut. Gândiți-vă că o atare situație înseamnă pentru noi o creștere a dobânzilor la care se împrumută țara, înseamnă o scădere a încrederii investitorilor într-un comportament predictibil fiscal (…) și înseamnă niște riscuri să nu ne finalizăm investițiile din fonduri europene. Prin urmare, așa cum am precizat, voi căuta să asigur funcționarea guvernului în așa fel încât, odată cu clarificarea situației în perioada următoare, să nu pierdem ceea ce am câștigat cu mari eforturi pentru toți românii în aceste luni. Nu există alte soluții pentru a corecta deficite și toate politicile economice pe care le-a susținut acest guvern au fost validate, așa cum s-a văzut, atât de organismele internaționale, de Banca Națională a României, de Comisia Europeană, de finanțatorii noștri, de agențiile de rating, dar nu poți să treci printr-o situație de deficit excesiv într-o zonă de stabilitate și să-ți reașezi consumurile fără anumite costuri. Ceea ce se întâmplă în aceste zile nu face decât să ne întoarcă sau să creeze condiții pentru a anula parțial ceea ce-am făcut și ar fi păcat să se întâmple asta’, a afirmat șeful Executivului.