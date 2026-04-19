Christine Lagarde (BCE) avertizează asupra efectelor războiului din Iran asupra inflației

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a avertizat participanții la conferința de vineri a Fondului Monetar Internațional în privința riscurilor la adresa inflației în urma conflictului din Iran, transmit DPA.

Declarațiile vin cu puțin timp înainte de ședința de politică monetară a BCE din 30 aprilie. Lagarde a dat asigurări că BCE este pregătită să acționeze dacă va fi necesar.

Conflictul va avea un impact semnificativ pe termen scurt asupra inflației, prin prețurile mai ridicate ale energiei, dar consecințele pe termen mediu vor depinde de intensitatea și durata conflictului. ‘Războiul din Orientul Mijlociu a făcut mult mai nesigure perspectivele și a creat riscuri ridicate la adresa inflației și riscuri negative în privința evoluției economiei’, a declarat Lagarde.

BCE nu se angajează în avans la o traiectorie specifică a ratei dobânzii, a explicat șeful instituției.

Rata anuală a inflației în zona euro a crescut până la 2,6% în martie, de la un nivel de 1,9% în februarie, în urma actualului șoc energetic, conform Eurostat. Ținta de inflație pe termen mediu a BCE este de 2%. Analiștii se așteaptă acum ca BCE să majoreze de două ori dobânda anul acesta, apreciind că inflația rămâne peste țintă în următorii ani.

Luna trecută, Banca Centrală Europeană a menținut nemodificate ratele dobânzilor, dar a semnalat că urmărește cu atenție riscurile la adresa inflației și creșterii economice de pe urma majorării prețului petrolului și este pregătită să acționeze, dacă va fi necesar.

Scenariul de bază al BCE prevede o inflație de 2,6% anul acesta, de la aproximativ 2% anul trecut. În scenariul ‘nefavorabil’, inflația va depăși 4% în semestrul doi din 2026, dar va reveni la țintă până la mijlocul anului viitor, iar în cazul scenariului ‘sever’, inflația va depăși la începutul anului viitor 6% și nu va reveni la țintă în anii următori.

‘Dacă ne așteptăm ca rata inflației să devieze semnificativ și persistent de țintă, răspunsul trebuie să fie corespunzător de puternic sau persistent. Altfel, riscul de-ancorării așteptărilor inflaționiste va deveni acut’, a avertizat recent șeful BCE.

BCE trebuie acum să caute semnele timpurii că șocul energiei se înglobează în dinamicile mai extinse privind inflația și trebuie să identifice potențialele efecte negative la adresa inflației, inclusiv evoluția salariilor și a așteptărilor inflaționiste. ‘Dacă deviațiile așteptate de la ținta noastră de inflație sunt mai mari și mai persistente, necesitatea de a acționa devine mai puternică’, a declarat Lagarde.