CE: Reprezentanții Anthropic discută cu UE despre modelele de securitate cibernetică

Start-up-ul american de inteligență artificială Anthropic este momentan în discuții cu Comisia Europeană referitoare la diferitele sale modele, inclusiv cele de securitate cibernetică, care nu sunt încă disponibile în UE, a anunțat vineri Executivul comunitar, transmite Reuters.

Deja Anthropic s-a angajat să respecte codul general AI de bune practici al UE, le-a spus jurnaliștilor Thomas Regnier, purtător de cuvânt al CE.

‘În acest cadru, există obligația de a evalua și diminua riscurile care ar putea apărea de pe urma unui serviciu care ar putea fi oferit sau nu în Europa’, a adăugat oficialul.

Recent, surse care au dorit să-și păstreze anonimatul au declarat pentru Reuters că supervizorii de la Banca Centrală Europeană (BCE) ar urma să avertizeze bancherii în privința riscurilor prezentate de noul model de inteligență artificială de la Anthropic, care ar putea amplifica atacurile cibernetice.

Mythos, modelul start-up-ului de inteligență artificială Anthropic, este văzut de experții în securitate cibernetice ca prezentând dificultăți semnificative pentru industria bancară și pentru sistemele sale tehnologice existente, ceea ce a provocat îngrijorare în rândul autorităților de reglementare din Marea Britanie și Statele Unite.

Supervizorii de la Banca Centrală Europeană adună informații despre model, urmând să discute cu băncile pe care le supraveghează noua posibilă sursă de risc, susțin sursele.