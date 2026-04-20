Ilie Bolojan: PNL nu va colabora cu PSD dacă acesta generează o criză politică

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat, duminică seara, că Partidul Național Liberal (PNL) nu va colabora cu Partidul Social Democrat (PSD), dacă acesta va genera o criză politică.

‘Eu am încredere în colegii mei și Partidul Național Liberal are o rezoluție care prevede cât se poate de clar că, dacă PSD generează o criză politică, PNL nu va colabora cu PSD după aceea. Asta înseamnă că este o decizie în momentul de față și zilele următoare, luni seara și marți dimineața, când avem ședința, la ora 10:00, a Biroului Politic Național Extins, în funcție de ceea ce se va întâmpla, mâine vom lua niște decizii’, a spus Bolojan la postul B1 TV.

Întrebat dacă crede că președintele Nicușor Dan nu îl place în funcția de premier, Ilie Bolojan a arătat că în acest caz nu e vorba de plăcut, e vorba de a fi responsabil, de a colabora, iar în această privință a avut o colaborare bună cu șeful statului în această perioadă.

‘În condițiile pe care le avem, din punct de vedere politic, gândiți-vă că e o situație politică parlamentară destul de complicată, cu un parlament fragmentat, așa cum îl știm, cu partide în care niciun partid n-a trecut mai mult de 25% de voturi la alegerile trecute. Deci e nevoie de coaliții și e nevoie să ai cel puțin trei partide într-o coaliție, dacă nu patru, ca să ai cât de cât un pachet de voturi care să se apropie de o majoritate parlamentară. Deci e greu de presupus că poate să fie, să spunem, acum un partid care să aibă un premier care să depindă exclusiv de acel partid sau, nu știu, de o propunere pe care o face președintele. E nevoie de discuții și de dialog’, a mai spus Bolojan.

El a precizat că nu i s-a oferit vreo funcție pentru a renunța la scaunul de premier și ar fi putut foarte bine să rămână președinte al Senatului, însă a decis să-și asume răspunderea reformelor.

‘N-am niciun fel de problemă să achit o notă de plată, dar fac ceea ce trebuie pentru România și nu pentru Partidul Social Democrat, ca să ne înțelegem foarte bine. În toată această perioadă am acționat ca un premier al țării noastre, respectând toate partidele din coaliție, înțelegând conflictele vechi care au fost între ele și, dacă e să discutăm de responsabilități, sunt două partide care au o mare responsabilitate pentru situația în care a ajuns în România. Unul este PSD și celălalt este PNL. Pentru că împreună, guvernând în ultimii ani, am adus România în situația de față, în așa fel încât anul trecut să ajungem la deficitul pe care îl știți, de 9,3%. Ori noi, aceste partide, avem responsabilitatea să reparăm ceea ce am stricat, în primul rând, sigur, alături de celelalte partide’, a afirmat Bolojan.