Dominic Fritz: USR va apăra cu toate puterile această guvernare care a început să reformeze statul și să oprească robinetele

Președintele USR, Dominic Fritz, spune că formațiunea pe care o conduce va apăra ‘cu toate puterile’ această guvernare care a început să reformeze statul și ‘să oprească robinetele’ și atrage atenția social-democraților că declanșarea unei crize politice va sărăci țara și mai mult.

‘Pretindeți că plecați din guvern ca să apărați oamenii săraci. Prin declanșarea unei crize politice, veți sărăci țara și mai tare. Pierdem 10 miliarde de euro din PNRR. Deficitul și dobânzile vor exploda. Totul se va scumpi. Locurile de muncă vor dispărea. Faceți jocuri de putere pe spinarea oamenilor pe care spuneți că-i protejați. Ce ipocrizie cruntă. Adevărul e altul. Sperați să profitați de haos. Să declanșați criza politică, să vă întoarceți la butoane nestingheriți și să fie totul ca înainte, ca pe vremea lui Ciucă și Ciolacu. E imposibil! La vot românii au spus un NU clar. Nu mai vor să ne întoarcem de acolo de unde am plecat’, precizează Fritz într-un mesaj postat, duminică, pe Facebook.

Președintele USR anunță că partidul nu renunță la luptă.

‘USR va apăra cu toate puterile această guvernare care a început să reformeze statul și să oprească robinetele. Nu renunțăm la luptă când abia am început curățenia. Le-o datorăm celor care nu mai au răbdare cu o țară în care facem un pas înainte și doi înapoi. Pentru schemele voastre cinice, să nu contați pe noi. Cine se poate baza pe noi: toți românii care își doresc dreptate și prosperitate. Pentru ei luptăm până la capăt, oricât e nevoie’, transmite Dominic Fritz.