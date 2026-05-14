Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au convenit măsuri concrete pentru implementarea noului Parteneriat Strategic

Președintele Nicușor Dan a avut miercuri o rundă de consultări bilaterale cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski, prilej cu care cei doi șefi de stat au convenit să facă pași concreți pentru implementarea noului Parteneriat Strategic dintre România și Ucraina, cu accent pe relațiile comerciale, cooperarea transfrontalieră, securitatea energetică, inovația în apărare și educație.

‘Președintele Volodimir Zelenski a fost invitatul special al Summitului B9 de la Palatul Cotroceni. Cu această ocazie, am avut și consultări bilaterale excelente, continuând dialogul început în urmă cu două luni, în timpul vizitei oficiale a președintelui Zelenski în România. Suntem hotărâți să facem pași concreți pentru implementarea noului nostru Parteneriat Strategic, cu accent pe consolidarea relațiilor comerciale, cooperarea transfrontalieră, securitatea energetică, inovația în apărare și educație’, a scris Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

El a subliniat că Ucraina a făcut progrese decisive pentru a deveni un furnizor de securitate, valorificând experiența acumulată în utilizarea noilor tehnologii pe câmpul de luptă, în special în domeniul dronelor și al sistemelor anti-dronă.

‘Ne dorim ca industria noastră să beneficieze de expertiza ucraineană în dezvoltarea și producerea de noi tehnologii de apărare. România va continua să fie un susținător ferm al parcursului european al Ucrainei’, a mai transmis Nicușor Dan.