Nissan și Mitsubishi vor lansa noi modele produse pe platformele diviziei de vehicule electrice a Renault

Mitsubishi Motors va începe să vândă, până la finalul anului, noul Eclipse Cross, primul său SUV complet electric pentru Europa și primul produs pe platforma diviziei de vehicule electrice (EV) a Renault – Ampere – a anunțat marți compania, într-un comunicat comun cu Renault și partenerul de alianță Nissan, transmite Reuters.

De asemenea, Nissan va începe, până la finalul anului, vânzările pe piața europeană ale noii generații de mașini electrice Micra, construită tot pe platforma Ampere, au precizat producătorii auto.

Alianța Renault și Nissan, înființată în 1999, a fost un parteneriat strategic ce a vizat reducerea costurilor prin partajarea resurselor și a tehnologiei între cele două companii, iar ulterior s-a extins prin includerea grupului nipon Mitsubishi.

Renault și Nissan au convenit în martie să modifice parteneriatul lor de lungă durată, pentru a permite reducerea participațiilor lor încrucișate la 10%, de la 15% anterior.

Conform noilor condiții, Nissan nu își va mai îndeplini angajamentul de a investi în Ampere, divizia de vehicule electrice (EV), în care se angajase să investească 600 milioane de euro.