Norofert, producător românesc de inputuri organice, se pregăteşte să inaugureze fabrica de fertilizanţi din Brazilia

”Norofert, principalul producător de inputuri organice şi furnizor de biotehnologie pentru agricultură, listat pe piaţa AeRO (simbol BVB: NRF) a Bursei de Valori Bucureşti, a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de 45 milioane lei, o creştere de 12% comparativ cu anul precedent. Compania a revenit pe profit net în 2024, înregistrând un rezultat de 3 milioane lei, susţinut de investiţiile strategice, măsurile de eficientizare a costurilor şi consolidarea prezenţei în pieţele internaţionale”, anunţă compania.

Rezultatul net a fost susţinut de activitatea de producţie şi vânzări de inputuri agricole, de un control mai atent al costurilor, precum şi de rezultatele din SUA.

Datoriile totale s-au ridicat la 63 milioane lei, în creştere de 33%, în principal ca urmare a suprapunerii celor două emisiuni de obligaţiuni, dintre care una a fost rambursată în ianuarie 2025.

Veniturile din exploatare au fost în sumă de 53 milioane lei, un avans de 14%. Cheltuielile de exploatare s-au menţinut la 45 milioane lei, aproximativ la acelaşi nivel cu cel înregistrat în 2023.

„Am demonstrat rezilienţă şi capacitate de adaptare într-un context dificil şi am revenit pe profit după un an foarte dificil în agricultura locală. Două investiţii cheie au avut un rol esenţial în această evoluţie: laboratorul de bacterii din fabrica de la Filipeştii de Pădure, care susţine dezvoltarea de soluţii inovatoare pentru agricultura sustenabilă, şi extinderea sistemului de irigaţii la ferma din Zimnicea, unde am atins un grad de acoperire de 50% din cele 1.000 de hectare lucrate. Performanţa obţinută confirmă viabilitatea modelului nostru de afaceri, construit pe inovaţie, cercetare şi eficienţă operaţională. În 2024, am făcut paşi importanţi în dezvoltarea propriei bănci de tulpini de microorganisme, etapă esenţială pentru lansarea de noi produse adaptate pieţei din Brazilia. În plan internaţional, obiectivul nostru este clar: consolidarea operaţiunilor din SUA şi Brazilia, două pieţe strategice în care ne propunem să generăm, în următorii ani, până la 40% din cifra de afaceri a Grupului Norofert”, spune Vlad Popescu, preşedintele Consiliului de Administraţie, Norofert.

Fabrica Norofert din SUA a contribuit la rezultatele înregistrate în 2024, cu vânzări de aproape 1 milion de lei în primul an, iar noua investiţie din Brazilia poate genera venituri începând cu anul 2025.

Investiţii strategice pentru creştere sustenabilă:

• România: Finalizarea primei etape a laboratorului de cercetare de la Filipeştii de Pădure şi implementarea sistemului de irigaţii pe 500 de hectare la ferma Zimnicea.

• SUA: Extinderea operaţiunilor prin inaugurarea unei linii de producţie de inputuri agricole în Watertown, Dakota de Sud, cu o distribuţie a produselor în 5 state – Dakota de Sud, Dakota de Nord, Minnesota, Iowa si Nebraska. Fabrica este profitabilă încă din primul an de activitate, cu un rezultat net de 341.000 lei.

• Brazilia: Lansarea companiei Norofert Brasil LTDA şi demararea construcţiei unei fabrici cu o capacitate de 15.000 litri/zi. Construcţia va fi finalizată în primul trimestru al anului 2025.

Rezultatele consolidate ale grupului includ atât performanţele companiei mamă, Norofert S.A., cât şi ale filialei Agroprod CEV S.R.L., deţinută în proporţie de 100%. Agroprod CEV cultivă în regim ecologic un teren agricol de 1.000 de hectare în Zimnicea, judeţul Teleorman. În consolidare s-a luat în calcul şi 51% din rezultatele obţinute de Norofert AG LLC.

Norofert este liderul cercetării pentru agricultura regenerativă şi unul dintre cei mai mari producători de inputuri din România, fondat în anul 2000 de către familia Popescu.

Cu un mix de linii de afaceri, Norofert a dezvoltat în ultimii ani capacităţi proprii de producţie atât în aria inputurilor, cât şi de farming agricol, linii care vor cunoaşte dezvoltare în următorii ani. Cu 65 produse în portofoliu, compania se adresează atât fermierilor din agricultura convenţională, cât şi din cea ecologică, cu o nişă nouă a produselor convenţionale lichide, cu cerere tot mai mare.

Din 2020 compania este listată la Bursa de Valori Bucureşti pe piaţa AeRO şi din octombrie 2021 acţiunile Norofert sunt incluse în indicele BETAeRO. De-a lungul celor 5 ani de activitate în piaţa de capital, Norofert a atras 14 milioane de lei prin majorări de capital şi 18,5 milioane de lei două emisiuni de obligaţiuni corporative. Obligaţiunile corporative ale companiei sunt tranzacţionate în piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti sub simbolul NRF29 începând cu 27 ianuarie 2025.