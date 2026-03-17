Numărul bancnotelor euro contrafăcute retrase din circulație a scăzut cu 20% în 2025, comparativ cu 2024

Aproximativ 444.000 de bancnote euro contrafăcute au fost retrase din circulație în 2025, ceea ce reprezintă o scădere de 20% comparativ cu 2024, a anunțat Banca Centrală Europeană (BCE), informează publicația Cyprus Mail.

Instituția cu sediul la Frankfurt a precizat că probabilitatea de a primi o bancnotă contrafăcută este redusă, întrucât numărul bancnotelor contrafăcute este foarte mic în raport cu bancnotele euro autentice aflate în circulație.

Anul trecut, au fost detectate 14 bancnote contrafăcute la un milion de bancnote autentice aflate în circulație, unul dintre nivelurile cele mai scăzute înregistrate după lansarea euro.

De asemenea, BCE a confirmat că bancnotele de 20 de euro și 50 de euro au continuat să înregistreze cel mai mare număr de contrafaceri, reprezentând împreună aproximativ 80% din total.

Din punct de vedere geografic, 96,8% dintre bancnotele contrafăcute au fost identificate în țări din zona euro, în timp ce 2,2% au provenit din state membre ale UE din afara zonei euro și 1% din alte regiuni ale lumii.

În pofida existenței cupiurilor contrafăcute, BCE a dat asigurări că bancnotele euro rămân un mijloc de plată sigur și de încredere în zona euro.

Instituția cu sediul la Frankfurt a precizat că majoritatea bancnotelor contrafăcute sunt ușor de detectat, întrucât fie nu conțin deloc elemente de siguranță, fie prezintă doar imitații foarte slabe calitativ ale elementelor existente. Autenticitatea bancnotelor euro poate fi verificată utilizând metoda ‘atinge, privește, înclină’.

Datele separate publicate de Banca Centrală a Ciprului (CBC) arată că anul trecut 670 de bancnote euro contrafăcute au fost retrase din circulație în Cipru, ceea ce reprezintă o creștere de 17,1% comparativ cu 2024. Cele mai multe au fost bancnote de 50 de euro.