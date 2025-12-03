O nouă performanță românească: Sara Mocanu, balerina finalistă la „Planet of ART – 2025”, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

La doar 17 ani, Sara Mocanu, elevă la Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” din București, a ajuns să danseze reprezentând România în finala „Planet of ART – 2025”, desfășurată în Kazahstan. Evenimentul, organizat sub egida Federation of Clubs of UNESCO, este considerat unul dintre cele mai importante festivaluri internaționale dedicate tinerilor artiști, un adevărat laborator global al talentului, care reunește anual participanți din aproape toate continentele.

Susținută de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, instituție afiliată la Asociațiile și Cluburile pentru UNESCO, Sara a intrat în competiție alături de finaliști din 18 țări, în fața unui juriu format din coregrafi și artiști de renume mondial. Reprezentanta României s-a remarcat printr-o expresivitate matură, control perfect și un echilibru rar între tehnică și emoție, calități care, potrivit specialiștilor, definesc viitorii artiști de elită.

Festivalul „Planet of ART”, organizat pentru prima dată în 2002, stă sub umbrela UNESCO și promovează dialogul cultural și cooperarea între tineri prin artă. De-a lungul anilor, scena sa a fost o rampă de lansare pentru tineri care astăzi dansează în companii prestigioase, precum Baletul Regal din Londra sau Opera din Viena.

Drumul Sarei până aici a fost marcat de ani de studiu intens și de performanțe constante. În 2024, a câștigat locul I la dans clasic și contemporan la Step Up Dance Competition, locul I la „Lebăda de Cristal” și a obținut distincții la Bucharest Dance Awards. În spatele fiecărui premiu stau ore de antrenament zilnic, o disciplină riguroasă și un devotament total pentru arta dansului.

Pentru performanțele ei, Fundația Dan Voiculescu a inclus-o în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, care aduce în prim-plan tineri remarcabili din toate domeniile , de la știință și robotică la artă și educație. Scopul campaniei este de a arăta că România are o generație nouă de lideri culturali și profesioniști care pot schimba viitorul.

În lumea baletului, unde competiția este acerbă, reușita unei tinere românce la un festival UNESCO confirmă valoarea școlii românești de dans. Liceul „Floria Capsali” – numit după una dintre fondatoarele dansului modern din România – rămâne o pepinieră de talente care duc mai departe tradiția baletului românesc, îmbinând eleganța clasică cu sensibilitatea contemporană.

Pentru Sara, „Planet of ART” a fost mai mult decât un concurs: o confirmare că munca și pasiunea pot transforma visurile în realitate. Iar drumul ei abia începe. Cu determinarea unei generații care crede în forța artei, Sara Mocanu este dovada vie că România poate străluci pe orice scenă a lumii.