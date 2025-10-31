O voce românească a luat aurul în SUA. Mihai Bratosin, dublu aur la WCOPA, selectat în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Mihai Bratosin are doar 18 ani, dar în spatele succesului său stau peste 14 ani de muncă, repetiții, emoții și o pasiune care nu s-a stins nicio clipă. Tânărul din Focșani a reușit să cucerească juriul celui mai mare concurs internațional de talente din lume, World Championships of Performing Arts (WCOPA), desfășurat în Statele Unite, unde a obținut două medalii de aur, la categoriile Vocal World și Vocal R&B.

Mihai s-a întors acasă și cu o medalie de bronz, două plachete de excelență și o bursă de studii la Conservatorul Dramatic Arts din New York, o recunoaștere rezervată doar tinerilor artiști cu potențial de carieră internațională.

Înainte de „finala americană”, Mihai adunase deja o listă impresionantă de trofee: Grand Prix „Golden Palm 2024” (WAPA World UNESCO, Dubai), Premiul I cu punctaj maxim la Francochanson, iar în 2025, I Laureate la STAR BRIDGE (Polonia) și Winner Pop Section la Musicland (Macedonia). Rezultatele confirmă un talent excepțional și o evoluție constantă, susținută de disciplină și de o formare atentă.

În prezent, Mihai este elev al Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” din Focșani și continuă să se pregătească zilnic pentru o carieră muzicală la nivel internațional. Cei care îl cunosc spun că este un tânăr echilibrat, modest, concentrat pe studiu și cu un respect real pentru scenă. Nu își construiește imaginea prin declarații spectaculoase, ci prin ceea ce transmite atunci când cântă.

Recunoașterea sa vine și din partea Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care l-a selectat în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, o inițiativă care aduce în prim-plan tineri remarcabili din domenii diverse, de la artă și știință până la inovație și performanță sportivă.