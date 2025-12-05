OCDE prognozează o creștere economică de 3% pentru Bulgaria în 2025, urmată de o ușoară încetinire până în 2027

Creșterea economică a Bulgariei este așteptată să rămână puternică în 2025, la 3%, după care va încetini la 2,6% în 2026 și 2,4% în 2027, conform prognozelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) incluse în cel mai recent raport privind perspectivele economice globale pentru 2025, 2026 și 2027, publicat marți, transmite BTA.

Consumul gospodăriilor și sectorul public ar urma să rămână principalele motoare de creștere a economiei bulgare. Investițiile vor fi susținute de fonduri UE și de creșterea încrederii, în contextul introducerii monedei euro la 1 ianuarie 2026. OCDE menționează și că majorarea exporturilor bulgare este împiedicată de cererea slabă pe piețele cheie, în special în Germania.

Conform raportului OCDE, schimbările recente ale politicii comerciale globale, inclusiv majorarea tarifelor americane pentru bunurile din UE, vor avea un impact indirect moderat asupra economiei bulgare, în principal prin cererea mai slabă din partea UE, având în vedere legăturile comerciale directe limitate ale Bulgariei cu SUA.

Inflația în Bulgaria este așteptată să urce din cauza creșterii salariilor, a restabilirii cotei de TVA și a prețurilor mai mari la utilități. Cu toate acestea, inflația se va tempera odată cu încetinirea creșterii salariilor. OCDE preconizează că o continuare a creșterilor salariale semnificative ar putea încetini procesul de reducere a inflației.

Deși majorarea pensiilor, a salariilor din sectorul public, a transferurilor sociale și a cheltuielilor de investiții este puternică, veniturile mai slabe decât cele planificate ar putea necesita ajustări ale cheltuielilor pentru a menține deficitul bugetar în limitele UE. O consolidare fiscală moderată și o concentrare mai mare pe cheltuielile care stimulează creșterea ar contribui la reducerea presiunilor inflaționiste și la susținerea creșterii economice, potrivit experților.

Producția industrială internă a continuat să se contracte în 2025, în ciuda unei ușoare îmbunătățiri în septembrie. Potrivit OCDE, optimismul în acest sector rămâne la un nivel scăzut, un număr tot mai mare de producători bulgari raportând o cerere externă insuficientă.

Raportul menționează, de asemenea, că creșterea anuală a PIB-ului Bulgariei a ajuns la 3,2% în al treilea trimestru al anului 2025, conform unei estimări preliminare. Consumul privat și public rămân factori cheie ai creșterii economice în Bulgaria, susținute de creșterea veniturilor reale (inclusiv salariile din sectorul public, în special în sectoarele de securitate și apărare), creșterea creditului și transferurile sociale.

Încrederea consumatorilor rămâne ridicată și vânzările cu amănuntul continuă să crească, deși într-un ritm mai lent. Potrivit OCDE, creșterea investițiilor în Bulgaria s-a consolidat, implementarea proiectelor UE câștigând avânt în urma formării unui nou guvern.

Între timp, rata șomajului din Bulgaria a scăzut la 3,4%, reflectând crearea continuă de locuri de muncă pe fondul unei creșteri economice puternice.

Inflația anuală măsurată prin indicele prețurilor de consum a ajuns la 5,3% în octombrie, determinată de creșterea costurilor forței de muncă și de cererea puternică, susținută de o piață a muncii tensionată, indexarea salariilor minime și a pensiilor, restabilirea cotelor TVA și prețuri mai mari la utilități.

OCDE recomandă reforme pentru optimizarea procedurilor vizând dezvoltarea surselor regenerabile de energie, accesul la rețeaua de transport al energiei electrice, acordarea mai rapidă de licențe și conectivitate să accelereze tranziția verde și îmbunătățirea climatul de afaceri din Bulgaria.

Știre selectată de BTA pentru promovare și publicare de către AGERPRES, fără intervenție pe text, conform acordului de colaborare dintre agenții.