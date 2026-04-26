ONRC: 38.643 de persoane fizice și juridice, înmatriculate în primele trei luni din 2026

Numărul înmatriculărilor de persoane fizice și juridice a crescut în primele trei luni din 2026 cu 15,75% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, totalizând 38.643 de înmatriculări, din care 21.228 SRL, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), consultate de AGERPRES.

Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în Municipiul București, respectiv 9.012 (+19,35% comparativ cu primul trimestru din 2025) și în județele Ilfov (2.469, +24,95%), Timiș (1.987, +28,61%), Cluj (1.902, +14,65%), Iași (1.683, +19,19%) și Bihor (1.302, _12,44%).

La polul opus, numărul cel mai mic de înmatriculări a fost consemnat, anul trecut, în județele Teleorman (169, -34,5% față de ianuarie-martie 2025), Covasna (208, +19,54%), Tulcea (213, +1,91%), Mehedinți (246, +24,24%) și Caraș-Severin (266; +23,15%).

Cele mai mari creșteri ale numărului de înmatriculări au fost consemnate în județele Călărași (+46,48%), Constanța (+38,75%) și Dolj (+35,97%), iar scăderile cele mai semnificative în județele Teleorman (-34,5%), Neamț (-10,02%) și Suceava (-8,88%).

Potrivit ONRC, domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt: transport și depozitare (6.860, +42,12 comparativ cu primele trei luni din 2025), comerțul cu ridicata și cu amănuntul (5.452, -8,14%) și activități profesionale, științifice și tehnice (4.045, +21,8%).

În martie 2026, au fost înmatriculate 14.429 persoane fizice și juridice, cele mai multe în București (3.576), Ilfov (978), Timiș (817), Cluj (705) și Iași (626).