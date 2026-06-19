OPEC estimează că trebuie investite 17.700 miliarde de dolari în sectorul petrolier, până în 2050

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a insistat joi că nu întrevede un punct maxim al cererii mondiale de țiței în următorii 25 de ani și că la nivel mondial ar trebui investite circa 17.700 miliarde de dolari în sector pentru a garanta aprovizionarea până în 2050, relatează agenția EFE.

Până atunci, OPEC estimează că ‘aurul negru’ va continua să fie principala sursa de energie, cu un consum mediu de 124 milioane de barili pe zi (mbz), cu 18% sau 19 mbz mai mult ca în 2025.

Prin această estimare, publicată în raportul său anual privind perspectivele pe termen lung ale pieței globale de țiței, experții grupului celor 11 ‘petrostate’ și-au revizuit în creștere cu un milion de barili pe zi previziunile pe care le făcuseră anul trecut, în pofida tendințelor de înlocuire a combustibililor fosili cu surse alternative.

Nici impactul războiului din Iran, ce a dus la blocarea Strâmtorii Ormuz, a redus drastic producția OPEC și a evidențiat riscurile dependenței de aprovizionarea cu petrol și gaze din Orientul Mijlociu, se pare că nu se reflectă în calculele organizației.

Ca și în anii anteriori, documentul diferă de perspectiva Agenției Internaționale a Energiei (AIE), care estimează o reducere a consumului de combustibili fosili în următorii ani.

‘Deși dinamica pe termen scurt, precum evenimentele geopolitice, continuă să domine titlurile, este important să continuăm să ne concentrăm pe tendințele cheie care impulsionează viitorul nostru pe termen mai lung’, a subliniat secretarul general al OPEC, kuweitianul Haitham Al-Ghais, în introducerea raportului.

Viziunea este că ‘vor fi necesare toate sursele pentru a acoperi cererea de energie’, estimându-se că aceasta va crește cu 23% până în 2050, impulsionată de avansul economic, creșterea populației, o urbanizare tot mai mare, noi industrii și expansiunea accelerată a centrelor de date.

În opinia lui Al-Ghais, este clar că ‘viitorul nu este un scenariu în care lumea va putea să aleagă anumite surse de energie și să le ignore pe celelalte’, iar sectorul va fi ‘o istorie a combinării’ unor surse diverse, așa cum a fost și până acum, ceva ce ‘a devenit evident’ mai ales anul trecut, când petrolul, gazele, cărbunele și sursele regenerabile au atins niveluri record de consum.

Raportul, intitulat ‘Perspectivele Pieței Petroliere Mondiale 2026’ (WOO 2026), semnalează ‘o recentă schimbare de direcție’ din partea Statelor Unite ale Americii și Uniunii Europene, care a dus la revizuirea, amânarea sau abandonarea unor planuri și angajamente ‘anterior ambițioase’ pentru combaterea schimbărilor climatice, prin reducerea utilizării combustibililor fosili.

Aceste schimbări sprijină dezvoltarea industriei de petrol și gaze, precizează OPEC, care își menține opinia că doar utilizarea cărbunelui va scădea pe termen lung.

Până în 2050, organizația preconizează că petrolul va continua să predomine ca sursă principală în mixul energetic mondial, cu o cotă de 30%, în timp ce, împreună cu gazele, va deține o cotă de 54%.

Dar, în statele industrializate membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), cererea de petrol va înregistra o scădere de circa 8 mbz până în 2050, care va fi însă compensată de creșterea cu aproximativ 27 mbz din alte regiuni, cu India în frunte.

‘Din perspectivă sectorială, cea mai mare creștere a cererii pe termen lung este de așteptat să provină din transportul rutier (+5,7 mbz), petrochimie (+4,6 mbz) și aviație (+4,2 mbz)’ menționează raportul.

Calculele arată că parcul auto la nivel mondial va crește de la 1,750 miliarde autovehicule în 2025 la circa 3 miliarde în 2050, cu o cotă a autovehiculelor electrice în urcare cu 4%, la 21,5% în aceeași perioadă.

Pe produse, creșterea consumului va fi condusă de combustibilul pentru avioane (kerosen), cu un avans de 4,2 mbz, urmat de motorină (+3,8 mbz), etanol (+3,5 mbz), nafta (+3,2 mbz) și benzină (+2,4 mbz), estimează OPEC.