Opel renunță la obiectivul de a vinde numai automobile electrice începând din 2028

Constructorul auto german Opel, o subsidiară a grupului Stellantis, a abandonat planurile care vizau comercializarea numai de vehicule electrice în Europa, începând din 2028, transmite DPA.

Compania cu sediul la Russelsheim a anunțat luni că va continua să se bazeze pe strategia sa actuală de tip ‘multi-energy’, care prevede livrarea de vehicule pe baterie, dar și de vehicule hibride de tip plug-in, precum și de vehicule cu motoare pe combustie, până la modificarea cererii consumatorilor.

‘Această strategie nu trebuie să fie limitată la 2028 dacă pe partea de cerere se solicită altceva’, a informat constructorul de automobile într-un comunicat de presă publicat ca reacție la articolele din presă referitoare la modificarea strategiei.

În anul 2023, directorul general de la Opel, Florian Huettl a anunțat că producătorul auto își propune ca obiectiv eliminarea vânzărilor de automobile echipate cu motoare pe combustie în Europa, din 2028.

Însă, între timp, Opel a văzut cum profitabilitatea sa a scăzut în ultimii ani, în timp ce planurile pentru o mare fabrică de celule de baterii, ce urma să fie construită în apropiere de uzina Opel de la Kaiserslautern, au fost puse în așteptare.

Totuși, compania este interesată în continuare să meargă înainte cu vehiculele electrice, pe fondul semnalelor pozitive venite de pe piață, dar și al măsurilor politice din Germania, Franța și Marea Britanie.

Opel a precizat că este gata pentru mobilitate electrificată și totodată că este primul constructor german cu o gamă completă de modele electrificate pe piață.

Grupul Stellantis are nu mai puțin de 14 mărci din portofoliul său, printre care Peugeot, Jeep, Ram, Fiat și Opel.