Stellantis negociază dezvoltarea unui SUV electric Opel cu tehnologie chineză Leapmotor

Grupul auto Stellantis poartă discuţii avansate cu producătorul chinez Leapmotor pentru dezvoltarea comună a unui SUV electric sub marca Opel, care ar urma să utilizeze tehnologia companiei chineze şi să fie produs la uzina Stellantis din Zaragoza, Spania, au declarat trei surse pentru Reuters.

Dacă acordul va fi finalizat, acesta ar putea ajuta Stellantis să reducă costurile şi timpul necesar dezvoltării unui nou model electric, în contextul în care constructorul franco-italian îşi reorientează strategia către automobile hibride benzină-electric.

La începutul acestui an, compania a anunţat o depreciere contabilă de aproximativ 25 de miliarde de dolari legată de reducerea planurilor sale pentru vehicule electrice.

În acelaşi timp, Stellantis încearcă să facă faţă concurenţei tot mai puternice din partea producătorilor chinezi, precum BYD, pe piaţa europeană şi să îmbunătăţească gradul de utilizare al fabricilor sale din Europa. Directorul general al Stellantis, Antonio Filosa, care a preluat funcţia în iunie anul trecut, urmează să prezinte un nou plan strategic pe termen lung pe 21 mai.

Stellantis a devenit partener al Leapmotor în 2023, după ce a achiziţionat aproximativ o cincime din compania chineză. Cele două grupuri au creat şi o societate mixtă, Leapmotor International, responsabilă de vânzarea şi producţia automobilelor Leapmotor în afara Chinei.

Potrivit a două dintre surse, noul model Opel ar urma să folosească aceeaşi arhitectură tehnică ca SUV-ul compact B10 al Leapmotor, care va fi asamblat tot la Zaragoza pentru piaţa europeană începând din acest an. Producţia SUV-ului Opel ar putea începe în 2028, cu un obiectiv de aproximativ 50.000 de vehicule pe an.

În cadrul discuţiilor, Leapmotor ar urma să furnizeze tehnologii şi componente esenţiale, inclusiv sisteme electronice şi electrice, în timp ce Opel ar fi responsabil pentru designul exterior al vehiculului. O parte semnificativă din dezvoltarea modelului ar putea avea loc în China, potrivit uneia dintre surse.

Negocierile privind acest proiect, cunoscut sub numele de cod O3U, au început la sfârşitul anului 2025, iar un acord ar putea fi încheiat chiar în această lună.

Stellantis a declarat într-un comunicat că există ”discuţii regulate” cu Leapmotor privind extinderea cooperării, însă nu a oferit alte detalii.

La rândul său, Leapmotor a confirmat că poartă discuţii cu parteneri, inclusiv cu Stellantis, însă doar pentru furnizarea de componente dezvoltate intern, fără planuri de colaborare la nivel de platformă tehnologică. Compania chineză nu a comentat detaliile proiectului Opel, inclusiv calendarul producţiei sau volumul vizat.

Luna trecută, Leapmotor a anunţat că se aşteaptă să înceapă producţia de masă a automobilelor sale în Spania din octombrie, unele proiecte cu Stellantis fiind deja în ”stadii avansate de negociere”.

O a treia sursă a declarat că Stellantis analizează şi posibilitatea utilizării tehnologiei Leapmotor pentru dezvoltarea viitoarei generaţii a SUV-ului Opel Mokka B. Producţia acestui model ar putea fi mutată în cele din urmă din Franţa în Spania.

Modelele Opel au reprezentat aproximativ 21% din vânzările Stellantis în Europa în 2025, continentul fiind principala piaţă pentru marcă, iar Germania cea mai mare ţară individuală pentru brand.

Potrivit uneia dintre surse, Stellantis a început şi discuţii preliminare cu Leapmotor privind dezvoltarea unui model Alfa Romeo bazat pe aceeaşi arhitectură tehnică, care ar putea fi produs tot la uzina din Zaragoza pentru a optimiza utilizarea capacităţilor de producţie.

Deşi compania a recunoscut că a supraestimat ritmul tranziţiei energetice şi a redus investiţiile în electrificare, vehiculele electrice rămân parte a strategiei Stellantis, în special pe piaţa europeană.

SUV-ul electric Opel este însă doar cel mai avansat dintre mai multe proiecte discutate între cele două companii. Ele au analizat şi dezvoltarea altor modele bazate pe arhitectura Leapmotor pentru automobile mai mici din segmentul A, care ar necesita o linie de producţie diferită de cea utilizată în prezent la uzina din Zaragoza.