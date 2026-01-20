Orban: Meritul principal pentru evitarea alunecării țării în prăpastie îi aparține lui Ilie Bolojan

Președintele partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, susține că, în ciuda unei ”gălăgii politice infernale”, a ”frânelor trase” din coaliție, a unei ”opoziții surde” din partea administrației și a justiției și a unui ”sprijin neașteptat de anemic” din partea Președinției, după șase luni încep să se vadă rezultate concrete în economie, meritul principal aparținându-i premierului Ilie Bolojan.

”Triumviratul Iohannis-Ciolacu-Ciucă au dus România pe buza prăpastiei politice, bugetare, economice, diplomatice. Cu chiu cu vai, după deznodământul pozitiv din alegerile prezidențiale din mai, s-a format o coaliție eterogenă care a reușit să învestească un guvern. Un guvern de stare de necesitate. Obligat să oprească drumul spre incapacitate de plată și spre prăbușire economică. În ciuda unei gălăgii politice infernale, a frânelor trase de unii sau alții din coaliție, a unei opoziții surde din partea administrației și a justiției, a unui sprijin neașteptat de anemic din partea președinției putem spune după 6 luni că încep să se vadă rezultate concrete. Creșterea investițiilor, accelerarea absorbției fondurilor europene, scăderea dobânzilor la împrumuturi, reducerea deficitului bugetar peste nivelul negociat cu Comisia Europeană”, a scris Orban marți pe Facebook.

Potrivit lui Ludovic Orban, aceste rezultate, în special reducerea deficitului bugetar, s-au bazat pe măsuri care au afectat negativ foarte mulți cetățeni români, cum ar fi creșteri de taxe, reduceri de venituri, creșteri de prețuri din cauza inflației, dar cele mai multe nu puteau fi evitate.

”Dar dezmățul bugetar nu mai putea fi suportat de economia României și riscam să ajungem în situația în care nu am mai fi avut bani să susținem cheltuielile publice – salarii, pensii, indemnizații sociale, investiții – și suferința ar fi fost mult mai mare. Știu că mulți mă veți critica pentru ceea ce voi spune, dar o voi face. Meritul principal pentru evitarea în ceasul al doisprezecelea al alunecării în prăpastie și pentru începutul de redresare care se conturează îi aparține lui Ilie Bolojan”, este de părere președintele partidului Forța Dreptei.

El consideră că fără intervenția lui Ilie Bolojan probabil țara noastră nu ar fi putut ”ieși la liman” și că acesta ar trebui susținut pentru a-și pune în practică programul de guvernare.

”Fără înțelegerea corectă a situației dezastruoase, fără încăpățânarea lui proverbială în impunerea a ceea ce trebuie făcut, fără disprețul absolut pe care îl are față de tumbele politicianiste specifice politichiei dâmbovițene, fără lipsa aproape totală de preocupare pentru propria imagine, fără rezistența stoică la atacuri venite în rafală din toate părțile, cel mai probabil nu am fi putut spera că vom ieși la liman. Și, deși în ultimele zile se vede cu ochiul liber o întețire a atacurilor contra lui Bolojan, atât din partea unei aripi din PNL, a unor parteneri din coaliție, cât și din partea opoziției politice și, mai ales, a opoziției nepolitice, consider că este bine pentru România ca Bolojan să fie susținut să își pună în practică programul de guvernare. Pentru că sunt convins că va putea reface echilibrele economice și va pune bazele unei relansări economice pe o fundație sănătoasă”, a mai scris Ludovic Orban.