Orban: România merge înainte dacă sunt apreciați cei care au inițiativă economică

Convingerea președintelui este că România merge înainte în măsura în care cei care au inițiativă economică, care inovează, creează și își asumă riscuri de a dezvolta o afacere în țară și nu numai, sunt printre primii care trebuie apreciați pentru dezvoltarea economică, a declarat, joi, consilierul prezidențial Ludovic Orban, la cea de-a XXXII-a ediție a Galei Topul Național al Firmelor, organizată de Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR).

‘Convingerea domnului președinte este că România merge înainte în măsura în care cei care au inițiativă economică, care inovează, creează, au răspunderi și își asumă riscuri de a dezvolta o afacere în România sau nu numai, sunt printre primii care trebuie apreciați pentru mersul înainte al societății, pentru dezvoltare economică și pentru creșterea speranței de a trăi bine pentru marea majoritate a românilor’, a spus Orban, care a rostit un discurs în numele președintelui Nicușor Dan.

Orban susține că prioritatea pentru orice guvernare este asigurarea unui mediu de afaceri corect pentru toată lumea.

Camera de Comerț și Industrie a României organizează, joi, la Romexpo, cea de-a XXXII-a ediție a Galei Topul Național al Firmelor.

Președintele CCIR, Mihai Daraban a declarat, în deschiderea evenimentului, că dintr-o bază de date de 917.881 de firme pentru Topul Național al Firmelor au fost procesate 356.105 companii, dintre care 13.078 de firme s-au clasat pe primele zece locuri.

Eveniment de referință, Topul reușește an de an să promoveze excelența în afaceri și să îndrepte atenția asupra performanțelor remarcabile ale companiilor din diferite domenii de activitate.

Potrivit organizatorilor, succesul în afaceri vine doar prin enorm de multă muncă, care este, de altfel, și mesajul pe care Camera de Comerț și Industrie a României îl consolidează cu ocazia Topului Național al Firmelor 2025.

Clasamentul companiilor a fost realizat în baza unei metodologii unice, complexe, transparente și unitare, implementată de camerele de comerț și industrie din toate județele țării, luând în calcul șapte domenii de activitate: industrie; comerț; servicii; construcții; agricultură, silvicultură, pescuit; cercetare-dezvoltare și High-Tech; turism.