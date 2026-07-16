Programul de reasigurare PADROM ajunge la două miliarde de euro și consolidează capacitatea de despăgubire

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PADROM) a majorat la două miliarde de euro programul de reasigurare care susține plata despăgubirilor pentru locuințele asigurate împotriva dezastrelor naturale, potrivit unui comunicat de presă.

Programul de reasigurare reprezintă mecanismul prin care PADROM transferă o parte din riscuri către piața internațională de reasigurare, astfel încât să poată face față inclusiv unor evenimente catastrofale care generează un număr foarte mare de cereri de despăgubire.

‘Rolul nostru este să ne pregătim înainte ca un dezastru să se producă. Un cutremur major sau inundații extinse pot afecta simultan zeci sau chiar sute de mii de locuințe, iar sistemul trebuie să fie pregătit să răspundă. Atingerea valorii de 2 miliarde de euro a programului de reasigurare reflectă procesul continuu de adecvare a protecției de reasigurare la expunerea asumată, asigurând capacitatea financiară necesară pentru ca PADROM să își onoreze obligațiile de despăgubire în cazul producerii unui dezastru major’, a declarat Nicoleta Radu, director general PADROM.

Programul de reasigurare pentru perioada 2026-2027 este susținut de peste 60 de reasigurători exclusiv cu rating financiar de tip A, recunoscuți pentru stabilitatea și soliditatea lor financiară, printre care se numără Hannover Re, Munich Re, Swiss Re, SCOR, Tokio Marine (HCC), Fidelis, Everest, AXA XL, VIG Re, Allianz Re si Mapfre Re, reasigurători situați in fruntea top-urilor la nivel mondial.

Prin această creștere a capacității de reasigurare, PADROM asigură continuarea procesului de consolidare a sistemului național de protecție financiară împotriva dezastrelor naturale. În paralel, compania continuă demersurile pentru creșterea relevanței poliței PAD, astfel încât aceasta să ofere, în timp, un nivel de protecție financiară tot mai apropiat de valoarea reală a locuințelor și să răspundă cât mai bine nevoilor proprietarilor din România.

PADROM este o societate de asigurare-reasigurare, cu capital privat, formată prin asocierea societăților de asigurare pentru încheierea de asigurări obligatorii de locuință, în conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008. Conform prevederilor legii, PADROM administrează sistemul de asigurare obligatorie a locuințelor, care acoperă trei riscuri de bază specifice României: cutremur, inundații și alunecări de teren.