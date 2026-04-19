MADR avertizează asupra mesajelor false trimise în numele APIA

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) îi avertizează pe fermieri și pe toți beneficiarii plăților gestionate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) să manifeste maximă prudență în privința mesajelor primite pe telefon sau online, care pot urmări obținerea ilegală a datelor de acces în conturile personale.

‘În acest context, facem precizarea că APIA nu solicită niciodată prin SMS date de autentificare, user, parole, coduri de acces sau informații privind conturile beneficiarilor. Orice astfel de mesaj trebuie tratat ca suspect și nu trebuie urmat. APIA a informat public că a identificat mesaje SMS false care conțin link-uri suspecte’, se menționează într-un comunicat al ministerului.

Pentru protejarea datelor personale, fermierii sunt rugați să nu acceseze link-uri primite din surse necunoscute, să nu completeze date de conectare în pagini neoficiale și să se informeze exclusiv din canalele oficiale ale APIA și ale Ministerului Agriculturii.

‘Dacă ați primit un astfel de mesaj, nu introduceți niciun fel de date personale și nu vă autentificați prin link-ul transmis. În cazul în care există suspiciuni cu privire la siguranța contului, recomandăm contactarea de urgență a centrului APIA de care aparțineți’, se mai arată în document.

Ministerul Agriculturii face apel la vigilență și responsabilitate pentru prevenirea oricăror tentative de fraudă informatică îndreptate împotriva fermierilor.