Parlamentul a stabilit calendarul adoptării proiectului bugetului de stat pe 2026

Birourile Permanente ale celor două Camere ale Parlamentului s-au reunit, vineri, de la ora 16.00, pentru a stabili calendarul adoptării proiectului bugetului de stat pe 2026, după adoptarea lui de către Guvern, joi seara. Astfel, Parlamentul a stabilit cca depunerea amendamentelor, de către partide, să se facă până luni, dezbaterea în comisii, până miercuri, când va începe şi dezbaterea în plenul reunit. Votul final, în plenul reunit, va avea loc joi, potrivit programului.

Potrivit programului adoptat de Birourile reunite ale celor două Camere, amendamentele la proiectul de buget pot fi depuse de vineri până luni, 16 martie 2026, la ora 13:00.

Luni, între orele 13:00 – 17:00 va avea loc centralizarea şi gruparea amendamentelor la comisii pe ordonatori principali de credite iar de la orele 18:00 – 22:00 va avea loc şedinţa Birourilor permanente reunite pentru stabilirea timpilor de dezbatere în Comisii.

Marţi, de la ora 09:00 – 10:30 vor avea loc dezbateri generale în cadrul Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci şi de la ora 11:00 până miercuri, 18 martie 2026 ora 13:00 vor fi dezbateri în cadrul Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci cu ordonatorii principali de credite şi elaborarea rapoartelor asupra Proiectului Legii bugetului de stat şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.

Miercuri, la ora 15:00, se vor depune rapoartele Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul Legii bugetului de stat şi la Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 iar la ora 15:30 va avea loc şedinţa Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru stabilirea timpilor de dezbatere în plen.

Miercuri, de la ora 16:00 până joi va avea loc şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru dezbaterea şi adoptarea Proiectului Legii bugetului de stat şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026, cu dezbateri generale – dezbateri pe anexe.

Birourile reunite au stabilit că votul final va avea loc joi.

ŞTIREA INIŢIALĂ- Pe ordinea de zi a Birourilor reunite se află o notă privind repartizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2026 şi a proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 la comisiile permanente, în vederea elaborării avizelor şi a rapoartelor.

Un alt punct vizează Programul de dezbatere şi adoptare a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2026 şi a proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, repartizarea pe săli a comisiilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului pentru dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2026 şi Procedura de depunere a amendamentelor, la comisiile permanente.

Birourile reunite discută şi o solicitare a Comisiilor pentru buget din Camera Deputaţilor şi Senat privind desfăşurarea şedinţelor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2026 şi a proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 exclusiv cu prezenţa fizică a membrilor comisiilor.