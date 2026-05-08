Persoanele fizice rezidente și nerezidente pot investi, de vineri, în titluri Fidelis

Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat denominate în lei și în euro, în următoarele 7 zile, în cea de-a cincea ediție Fidelis, care oferă dobânzi de până la 7,5% pentru scadența în lei și până la 6,25% pentru cea în euro.

Emisiunea se derulează în perioada 8 – 15 mai.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, donatorii de sânge beneficiază de o dobândă de 7,40% pentru titlurile de stat în lei cu scadență la 2 ani, precum și de reducerea semnificativă a pragului minim de subscriere, de la 5.000 lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei. De această facilitate pot beneficia persoanele care fac dovada donării de sânge începând cu 1 decembrie 2025.

Pentru emisiunile în lei dobânzile sunt 6,40% pentru scadența la 2 ani, 7,40% pentru scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge, 7% – scadența la 4 ani și 7,50% – scadența la 6 ani. La euro, dobânzile sunt 4% pentru scadența la 3 ani, 5% – scadența la 5 ani și 6,25% – scadența la 10 ani.

Valoarea nominală a unui titlu Fidelis este de 100 lei pentru emisiunile în lei și 100 euro pentru emisiunile în euro. Pragul minim de subscriere este de 5.000 lei, respectiv 1.000 euro.

‘Programul Fidelis s-a consolidat ca un reper de stabilitate și încredere pentru populație, oferind condiții avantajoase de economisire și investiție, într-un cadru sigur și transparent. Rezultatele obținute reflectă interesul constant al românilor pentru titlurile de stat și confirmă eficiența acestui program în mobilizarea economisirii interne. În același timp, continuăm să susținem și să încurajăm spiritul civic, prin facilitățile acordate donatorilor de sânge, transformând solidaritatea într-un parteneriat’, a declarat ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, citat în comunicat.

Subscrierile se realizează prin intermediul sindicatului format din BT Capital Partners&Banca Transilvania&Salt Bank, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Societe Generale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank.

Începând cu lansarea Fidelis, în august 2020, Ministerul Finanțelor a atras aproape 68 miliarde lei, echivalentul a 13,7 miliarde euro, prin intermediul edițiilor derulate până în prezent. Numai în anul curent, valoarea subscrierilor realizate a ajuns la aproape 6 miliarde lei, respectiv 1,2 miliarde euro.

În procesul de subscriere a titlurilor de stat Fidelis nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital sunt neimpozabile. Deținătorii de titluri lansate în cadrul emisiunilor anterioare ajunse la scadență pot reinvesti disponibilitățile neridicate la scadență, prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni.

Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București.