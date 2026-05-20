INS: Numărul locurilor de muncă vacante în România a scăzut în trimestrul I și ajuns la 28.300

Numărul locurilor de muncă vacante, existente în România în primul trimestru al acestui an, a fost de 28.300, în scădere cu 4.300 față de perioada similară din 2025, arată datele publicate, miercuri, de Institutul Național de Statistică (INS).

În intervalul analizat, cele mai mari rate ale locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (1,48%), administrație publică (1,02%), activități de spectacole, culturale, sportive și recreative (0,96%), respectiv în intermedieri financiare și asigurări (0,95%). În plus, circa o cincime din numărul total al locurilor de muncă vacante s-a concentrat în industria prelucrătoare (5,7 mii locuri vacante), iar valoarea ratei a fost 0,55%.

Totodată, sectorul bugetar a însumat aproape 23% din numărul total al locurilor de muncă vacante. Astfel, în administrație publică, respectiv în sănătate și asistență socială s-au regăsit câte 2.700 de locuri vacante, iar în învățământ, o mie de posturi libere.

La polul opus, rata locurilor de muncă vacante a înregistrat cele mai mici valori în alte activități de servicii (0,17%), respectiv în industria extractivă (0,24%). De asemenea, în tranzacții imobiliare, industria extractivă, respectiv în alte activități de servicii s-au înregistrat cele mai puține locuri de muncă vacante (100, pentru fiecare în parte).

Potrivit sursei citate, în trimestrul I din 2026, comparativ cu trimestrul precedent, cele mai semnificative scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante au fost în activități profesionale, științifice și tehnice asigurări (-0,41 puncte procentuale) și în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-0,38 puncte procentuale).

În ceea ce privește numărul locurilor de muncă vacante, scăderi mai relevante s-au evidențiat în activități profesionale, științifice și tehnice asigurări (-700 locuri vacante) și administrație publică (500), urmate de cele de comerț cu ridicata și cu amănuntul și transport și depozitare (400, pentru fiecare în parte).

În schimb, cele mai semnificative creșteri ale ratei locurilor de muncă vacante s-au consemnat în hoteluri și restaurante (+0,28 puncte procentuale), respectiv în intermedieri financiare și asigurări (+0,19 puncte procentuale), iar numărul locurilor de muncă vacante a cunoscut cea mai relevantă creștere în industria prelucrătoare (+1.200 posturi).

Datele INS relevă faptul că, față de același trimestru al anului anterior, cele mai relevante scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în activități profesionale, științifice și tehnice asigurări (-0,48 puncte procentuale), administrație publică (-0,36 puncte procentuale), respectiv în intermedieri financiare și asigurări (-0,25 puncte procentuale).

În același timp, la numărul locurilor de muncă vacante, scăderi mai importante s-au observat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul (-1.500), precum și în administrație publică (-1.100).

Cele mai relevante creșteri atât în ceea ce privește rata, cât și numărul locurilor de muncă vacante au fost raportate în hoteluri și restaurante (+0,22 puncte procentuale, respectiv +600 locuri vacante), respectiv în sănătate și asistență socială (+0,14 puncte procentuale, respectiv +500 posturi).

Pe grupe majore de ocupații, în primele trei luni din 2026, cele mai mari valori ale ratei locurilor de muncă vacante s-au regăsit în rândul ocupațiilor de specialiști în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (pondere de 0,65%) și de operatori la instalații și mașini; asamblori de mașini și echipamente – grupa majoră 8 (de 0,58%).

Numărul locurilor de muncă vacante a cunoscut cele mai ridicate valori în rândul ocupațiilor de specialiști în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (un număr de 7.800 de locuri vacante), respectiv de lucrători în domeniul serviciilor – grupa majoră 5 (cu 4.500 de locuri).

Pe de altă parte, cele mai mici valori ale celor doi indicatori au reieșit în cazul ocupațiilor de lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit – grupa majoră 6 (de 0,16%, respectiv sub 100 locuri vacante) și de membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalți conducători ai administrației publice, conducători și funcționari superiori – grupa majoră 1 (de 0,31%, respectiv 1.200 locuri).

Statistica oficială evidențiază faptul că, la nivel comparativ trimestrul I 2026 vs trimestrul IV 2025, cele mai importante scăderi, atât în ceea ce privește rata, cât și numărul locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în ocupațiile de funcționari administrativi – grupa majoră 4 (de -0,12 puncte procentuale, respectiv -400 de locuri vacante), dar și de specialiști în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (minus 0,09 puncte procentuale, respectiv -1.200 posturi).

La polul opus, atât în ceea ce privește rata, cât și numărul locurilor de muncă vacante, cele mai relevante creșteri s-au remarcat în ocupațiile de operatori la instalații și mașini; asamblori de mașini și echipamente – grupa majoră 8 (+0,12 puncte procentuale, respectiv +600 de locuri vacante), urmate de ocupațiile elementare – grupa majoră 9 (+0,08 puncte procentuale, respectiv +500 locuri).

Raportat la trimestrul 1 in 2025, în primele trei luni din acest an, cele mai semnificative scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante au fost înregistrate în ocupațiile de funcționari administrativi – grupa majoră 4 (-0,26 puncte procentuale), în ocupațiile elementare – grupa majoră 9 (-0,12 puncte procentuale), respectiv în cele de specialiști în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (-0,11 puncte procentuale).