Pfizer dă în judecată Metsera şi Novo Nordisk din cauza ofertei rivale pentru un producător american de medicamente anti-obezitate

Pfizer a depus o plângere în instanţă împotriva Metsera şi Novo Nordisk, acuzând compania americană Metsera că a încălcat termenii acordului de fuziune prin acceptarea unei oferte considerate ”superioare” din partea danezilor de la Novo Nordisk, în valoare de 8,5 miliarde de dolari, transmite CNBC.

Procesul a fost înaintat unui tribunal din statul Delaware, unde Pfizer solicită o ordonanţă temporară de interdicţie care să împiedice Metsera să rezilieze acordul existent.

Pfizer, care a oferit anterior 7,3 miliarde de dolari pentru achiziţia Metsera, susţine că oferta rivală a Novo Nordisk reprezintă o încercare ilegală a unei companii dominante de a ocoli verificările antitrust, expunând în acelaşi timp tranzacţia la ”riscuri semnificative de reglementare”.

Acţiunea legală vine la doar câteva zile după ce Pfizer a primit aprobarea preliminară din partea Comisiei Federale pentru Comerţ (FTC) privind achiziţia Metsera, înainte de termenul-limită din 7 noiembrie.

Pfizer, care nu are în prezent pe piaţă un medicament pentru pierderea în greutate, încearcă astfel să intre pe piaţa globală a tratamentelor pentru obezitate, estimată să atingă 150 de miliarde de dolari până la începutul anilor 2030. Compania caută totodată să compenseze scăderea veniturilor din vaccinurile anti-COVID şi expirarea unor brevete majore.

De cealaltă parte, Novo Nordisk, producătorul medicamentelor Wegovy şi Ozempic, încearcă să recâştige teren în faţa rivalului Eli Lilly, care a obţinut rezultate clinice superioare cu Zepbound şi Mounjaro.

Metsera, companie americană specializată în terapii împotriva obezităţii, are în dezvoltare tratamente experimentale bazate pe GLP-1 şi amylin, care, potrivit analiştilor, ar putea genera vânzări anuale de până la 5 miliarde de dolari.

Reprezentanţii Metsera şi Novo Nordisk nu au răspuns solicitărilor de comentarii trimise de Reuters.