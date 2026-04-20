Alexandru Nazare, despre dosarul Pfizer: Încercăm să facem tot posibilul astfel încât această sumă foarte mare pe care România o are de pătit, de peste 3 miliarde, să se transforme în produse de care românii au nevoie

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, duminică seară, că a avut o discuţie ”incipientă” în această săptămână, în SUA, cu reprezentanţii companiei Pfizer, după ce România a pierdut în primă instanţă procesul cu compania farmaceutică. Nazare a precizat că se face ”tot posibilul” pentru ca suma să se transforme în produse.

Nazare a vorbit, duminică seară, la Digi 24, despre întâlnirea cu reprezentanţii Pfizer.

”Este o discuţie incipientă, este prematur să tragem concluzii, este o discuţiie confidenţială în care am enumerat obiectivele pe care le avem. Avem un mandat luat în Guvern pentru aceaste discuţii, dar este mult prea devreme să tragem concluzii. Poziţia pe care a arătat-o Pfizer după câştigarea procesului de la Bruxelles este o poziţie foarte puternică. Marjele sunt foarte mici, dar încercăm să facem tot posibilul astfel încât această sumă foarte mare pe care România o are de pătit, de peste 3 miliarde, să se transforme în produse de care românii au nevoie astfel încât să diminuăm efectul negativ al aplicării acestei sentinţe”, a declarat Nazare.

Întrebat când va primi un răspuns, Nazare a precizat că acest lucru nu depinde de Guvernul României.

”Nu depinde doar de Guvernul României. Am organizat această discuţie împreună cu ministrul Sănătăţii, cu domnul Rogobete. Am transmis care sunt parametrii pe care i-ar dori România şi discuţiile vor continua. E prematur să vă spun cât vor lua, ca timp. Nu e o negociere foarte complicată. Sunt rezervat în acest moment. Şi în privinţa rezultatelor şi în privinţa timpului pe care îl avem la dispoziţie”, a spus Nazare.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, au discutat, joi seară, în Statele Unite ale Americii, cu reprezentanţii companiei Pfizer, în încercarea de a găsi o soluţie pentru datoria de 600 de milioane de euro pe care o are România. Guvernul a mandatat miniştrii să discute despre convertirea sumei datorate în medicamente inovatoare destinate pacienţilor oncologici şi celor cu boli rare.

”Este un proces care nu se încheie astăzi. Dar este un început important”, a transmis Rogobete.

România a pierdut în primă instanţă procesul cu Pfizer şi are de plătit 600 de mil. de euro.

Foştii miniştri ai Sănătăţii din perioada pendemiei se acuză reciproc încă de la începutul lunii aprilie când a fost pronunţată decizia instanţei belgiene.

Guvernul caută soluţii pentru gestionarea situaţiei, fiind luate în calcul mai multe scenarii.