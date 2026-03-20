Piața carburanților din România este stabilă și funcțională din punct de vedere al aprovizionării și al accesului la marfă, gradul de realizare actualizat al stocurilor de urgență fiind de peste 102%, informează Ministerul Energiei.

”Ca urmare a verificărilor, vă comunicăm că Ministerul Energiei gestionează stocuri de urgență de peste 2 milioane tone echivalent petrol (tep), în calitate de Autoritate Competentă pentru constituirea și menținerea rezervelor minime de țiței și de produse petroliere pentru situații de urgență în piața petrolieră. Gradul de realizare actualizat al stocurilor de urgență este de peste 102%”, se menționează într-un comunicat al ministerului.

Sursa citată subliniază că stocurile de urgență se folosesc în cazul apariției unor situații de disfuncționalitate majoră în aprovizionare, a situațiilor de urgență deosebită sau a situațiilor de criză locală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2018 privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere. Titularii obligației de stocare trebuie să asigure, în mod continuu, disponibilitatea și accesibilitatea din punct de vedere fizic a stocurilor pentru care au obligația de stocare, pe întreaga perioadă de valabilitate a obligației de menținere a acestora.

”Stocurile de urgență menținute pe teritoriul României pot asigura consumul intern pentru aproximativ 45 de zile, iar stocurile menținute în extern, prin delegare, o perioadă de timp similară, totalul fiind de 90 de zile”, precizează reprezentanții ministerului.

Mecanismul de constituire, menținere și monitorizare a stocurilor de urgență, inclusiv a celor delegate în extern, este aplicat la nivelul întregii Uniuni Europene.

Potrivit sursei citate, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis conducerii Guvernului României și liderilor coaliției de guvernare un set de propuneri pentru atenuarea efectelor negative ale conflictului din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România. Propunerile au fost înaintate încă de săptămâna trecută și sunt în continuare analizate la nivelul structurilor competente, în vederea adoptării celor mai adecvate măsuri.