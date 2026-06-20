Negocierile cu Comisia Europeană privind ultima modificare a Planului Național de Redresare și Reziliență au fost finalizate pozitiv, iar România păstrează un PNRR cu o valoare de peste 20 de miliarde de euro și menține integral componenta de bani europeni nerambursabili, a anunțat, vineri seara, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

‘Am finalizat pozitiv negocierile tehnice cu Comisia Europeană privind ultima modificare de PNRR. Rezultatul direct: România păstrează un PNRR cu o valoare de peste 20 de miliarde de euro și menține integral componenta de bani europeni nerambursabili, cea mai valoroasă parte a acestei finanțări’, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că, prin ajustarea realistă a unor indicatori de investiții și prin reformularea unor jaloane și reforme, au fost eliminate riscuri majore de penalizare, fiind evitate unele corecții financiare care puteau ajunge la miliarde de euro pierduți. Totodată, a adăugat Pîslaru, au fost păstrate obiectivele esențiale ale reformelor și investițiilor asumate.

‘Am obținut soluții concrete pentru proiecte importante din infrastructură, sănătate, energie, digitalizare, educație, dezvoltare locală și mediu. Am convenit mecanisme care permit recunoașterea progresului deja realizat în teren, inclusiv prin utilizarea proceselor-verbale de recepție pentru investițiile finalizate, și am adaptat anumite jaloane astfel încât ele să poată fi implementate integral până la termenul-limită. (…) Detaliile vor fi comunicate public la începutul săptămânii viitoare. România nu renunță la reforme și nu renunță la investiții. Din contră, am făcut tot ceea ce era necesar pentru a le face realizabile și pentru a ne asigura că fiecare euro disponibil este investit pentru beneficiul românilor’, a transmis Dragoș Pîslaru.

Potrivit acestuia, urmează etapa cea mai importantă, respectiv implementarea până la 31 august.

‘Mai avem puțin timp la dispoziție, iar fiecare zi contează. Prioritatea mea a fost și va rămâne aceeași: să aducem în țară cât mai multe fonduri europene și să ducem la bun sfârșit proiectele care modernizează României’, a punctat minist, editor online: Anda Badearul Investițiilor și Proiectelor Europene.