Pîslaru: Cardurile sociale pentru cei peste un milion de beneficiari au fost încărcate

Cardurile sociale pentru cei peste un milion de beneficiari ai programului Sprijin pentru România din toată țara au fost încărcate, a anunțat, marți, pe pagina sa de Facebook, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

‘Am promis, am livrat – am încărcat cardurile sociale pentru cei peste un milion de beneficiari ai programului Sprijin pentru România din toată țara. Sunt bani pentru alimente și mese calde, meniți să-i ajute pe cei aflați în cea mai mare nevoie: pensionarii cu vârsta de minimum 65 de ani, cu indemnizație socială; copiii și adulții cu grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei; familiile și persoanele singure care beneficiază de venitul minim de incluziune’, a scris ministrul.

Potrivit acestuia, 1.115.773 beneficiari primesc prima tranșă, pe baza datelor agregate de la Casa Națională de Pensii Publice și, respectiv, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

Dintre acestea, 1.028.391 carduri valabile reprezintă 92,16%, 6.231 carduri sunt emise și nelivrate încă (în posesia Poștei Române) – 0,55%, 12.223 carduri dezactivate necesită reemitere și redistribuire – 1,09%, iar 68.928 carduri sunt pentru beneficiari noi (care intră în contracte separate) – 6,17%.

‘Angajamentul meu este ca tranșa a doua de bani să fie încărcată până la finalul acestui an, așa cum am promis încă de la preluarea mandatului de ministru’, a promis Dragoș Pîslaru.

El a precizat că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene nu decide cine primește acest ajutor, ci asigură exclusiv încărcarea cardurilor pentru persoanele confirmate ca eligibile de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale prin CNPP și ANPIS.

‘Deși sunt foarte bucuros că împreună am reușit să reparăm programul Sprijin pentru România, aceste sume modice de bani nu rezolvă problema fundamentală din țara noastră: avem mult prea mulți oameni aflați într-o situație extrem de dificilă din punct de vedere material. De aceea, așa cum am comunicat deja, de anul viitor schimbăm abordarea la nivel guvernamental: vom oferi servicii comunitare integrate – asistență socială, educație, sănătate, consiliere, locuri de muncă’, a mai spus Pîslaru.