Pîslaru: Procedura de deficit excesiv rămâne temporar deschisă

Procedura de deficit excesiv rămâne totuși temporar deschisă, suntem în continuare sub monitorizare, iar așteptările sunt clare: disciplină, rigurozitate și investiții publice eficiente, a declarat marți ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, după ce Comisia Europeană a anunțat că suspendă temporar procedura privind deficitul excesiv în cazul a nouă state membre, printre care și România.

‘Vești bune pentru România: Comisia Europeană a confirmat astăzi că țara noastră nu mai riscă suspendarea fondurilor europene, după ce măsurile luate au dus la progrese semnificative de consolidare fiscală. Este un semnal important de încredere din partea partenerilor noștri europeni și o confirmare că direcția în care mergem produce rezultatele corecte. Procedura de deficit excesiv rămâne totuși temporar deschisă. Suntem în continuare sub monitorizare, iar așteptările sunt clare: disciplină, rigurozitate și investiții publice eficiente. România are obligația de a continua reducerea deficitului și de a nu repeta greșelile trecutului’, a scris Pîslaru, pe pagina sa de Facebook.

Comisia apreciază că măsurile adoptate de Guvern limitează creșterea cheltuielilor în 2025 și o plasează în limite conforme în 2026. Proiecțiile indică o scădere treptată a deficitului bugetar, până la 6% din PIB în 2026, a susținut acesta.

‘Ce înseamnă acest lucru pentru noi? Că putem continua investițiile europene, inclusiv proiectele vitale pentru modernizarea României – de la infrastructură și energie verde, la digitalizare, educație și sprijin pentru mediul de afaceri. Pe 12 decembrie, la reuniunea ECOFIN, România va prezenta noile progrese. Iar în aprilie 2026 vom avea o nouă evaluare. Așa cum o spun de fiecare dată, fondurile europene sunt șansa noastră de dezvoltare – și nu putem permite ca această șansă să fie pusă în pericol’, a mai scris ministrul Proiectelor Europene.

Comisia Europeană a adoptat marți pachetul de toamnă al semestrului european și a anunțat că procedura privind deficitul excesiv este suspendată temporar în cazul a nouă state membre, respectiv România, Austria, Belgia, Franța, Ungaria, Italia, Malta, Polonia și Slovacia, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Concret, aceasta înseamnă că nu vor fi luate noi măsuri procedurale în acest stadiu, dar procedura rămâne deschisă (de exemplu, dacă deficitul nu este în mod durabil adus sub 3% din PIB) și se mențin obligațiile pentru statele membre din recomandarea Comisiei.

În vara anului viitor Comisia Europeană va reanaliza situația, având la dispoziție datele pentru 2025.