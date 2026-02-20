Pizza Hut închide şapte restaurante în România

Sphera Franchise Group, care operează în sistem de franciză brandurile KFC, Pizza Hut şi Taco Bell în România şi restaurante KFC în Republica Moldova şi în Italia, anunţă că a decis închiderea a şapte restaurante Pizza Hut, unităţi care au înregistrat performanţe operaţionale sub aşteptări şi un impact negativ semnificativ asupra rezultatelor financiare.

”Conducerea Sphera Franchise Group SA informează cu privire la următoarele evenimente / măsuri la nivelul societăţii American Restaurant System SA, subsidiara Grupului ce operează în România brandurile Pizza Hut® şi Pizza Hut Delivery®. În continuarea procesului de eficientizare operaţională şi consolidare a reţelei de restaurante, care a avut loc în perioada 2023-2024, conducerea grupului, împreună cu cea a American Restaurant System SA a decis închiderea a şapte restaurante Pizza Hut, unităţi care au înregistrat performanţe operaţionale sub aşteptări şi un impact negativ semnificativ asupra rezultatelor financiare. Decizia are la bază evoluţia contextului economic şi de consum, marcat, începând cu iulie 2025, de liberalizarea şi creşterea preţurilor pe piaţa de energie, adoptarea de noi măsuri fiscale, creşterea cotei de TVA, precum şi de o încetinire a consumului privat, prin adoptarea unui comportament mai prudent în noile condiţii economice”, anunţă grupul, într-un comunicat transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Deşi rezultatele financiare în primele şase luni ale anului 2025 s-au situat pe o traiectorie favorabilă, noul context economic a generat presiuni suplimentare asupra costurilor şi marjelor operaţionale.

Restaurantele care urmează să fie închise au avut o contribuţie cumulată negativă semnificativă la nivel de EBITDA.

Grupul estimează că cererea existentă va fi acoperită prin unităţi operaţionale din reţea, fără impact semnificativ asupra accesului clienţilor la produsele şi serviciile Pizza Hut.

”Grupul urmăreşte ca eficientizarea reţelei de restaurante să aibă un impact cât mai redus asupra angajaţilor, pentru care vor fi oferite opţiuni de relocare în cadrul reţelei Sphera Franchise Group. Managementul estimează că închiderea acestor unităţi neperformante va avea un impact pozitiv asupra profitabilităţii operaţionale, prin eliminarea pierderilor recurente şi optimizarea structurii de costuri”, precizează grupul.

Pizza Hut a înregistrat o pierdere din exploatare în restaurante de 1 milion de lei, în primele nouă luni din 2025, comparativ cu o pierdere din exploatare de 326.000 de lei înregistrată în anul anterior,

La data de 30 septembrie 2025, Sphera Franchise Group opera 176 de restaurante: 110 restaurante KFC în România, 3 în Republica Moldova şi 17 în Italia, precum şi 28 de restaurante Pizza Hut în România, 16 restaurante Taco Bell în România, 1 restaurant Cioccolatitaliani în Italia şi o subfranciză Pizza Hut Delivery.

În primele nouă luni din 2025, vânzările la nivelul grupului au crescut cu 0,7%, ajungând la 1,151 miliarde de lei. Scăderea de 46,7% a profitului net în primele trei trimestre din 2025, până la 38 de milioane de lei, a fost determinată de impactul mai multor factori: nivel ridicat al cheltuielilor de exploatare, în special cele cu salariile şi alte cheltuieli de exploatare, vânzări stagnante pe principala piaţă de activitate a Sphera – România, reducerea marjei şi o scădere de 26,5% a EBITDA, care a ajuns la 94,8 milioane de lei.

La data de 30 septembrie 2025, grupul avea 4.944 de angajaţi, dintre care 4.442 în România, 404 în Italia şi 98 în Republica Moldova.