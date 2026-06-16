PNL: Adrian Veștea se situează în afara partidului prin continuarea demersului împotriva hotărârilor adoptate de conducere

Prim-vicepreședintele Adrian Veștea se situează în afara Partidului Național Liberal, conform prevederilor statutului formațiunii, a precizat marți PNL.

‘În ședința Biroului Politic Național din 15 iunie, Partidul Național Liberal a adoptat, în conformitate cu art. 111 din Statutul PNL, o serie de decizii obligatorii privind poziția partidului în actualul context politic. Desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea unui guvern s-a realizat fără aprobarea forurilor statutare ale PNL, cu încălcarea Statutului partidului’, se arată într-un comunicat al PNL.

Liberalii consideră că formula de guvernare propusă de Adrian Veștea conduce, în fapt, la formarea unui guvern condus și susținut de PSD, contrar deciziilor adoptate de Biroul Politic Național.

‘Potrivit art. 45 alin. (3) și art. 26 alin. (2) lit. b) din Statutul PNL, deciziile organismelor de conducere ale partidului sunt obligatorii pentru toți membrii. Prin continuarea acestui demers împotriva hotărârilor adoptate de Biroul Politic Național, Adrian Veștea se situează în afara Partidul Național Liberal’, se arată în comunicatul formațiunii politice.

PNL reamintește că Biroul Politic Național a votat cu o majoritate clară împotriva participării partidului la un guvern cu PSD (39 de voturi pentru, 10 voturi împotrivă, 4 abțineri), împotriva susținerii unui guvern condus de Adrian Veștea (41 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă, 2 abțineri) și pentru solicitarea adresată acestuia de a-și depune mandatul de premier desemnat (39 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă, 3 abțineri).

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat marți dimineața, după expirarea ultimatumului dat de conducerea PNL, că poziția lui nu se schimbă și nu își va depune mandatul.

Ulterior, el a declarat că nu are nicio emoție și garantează că nu o să îl dea nimeni afară din partid. ‘Nu am o emoție, nu vă emoționați atât de tare pentru că nu o să mă dea nimeni afară, vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară’, a spus Veștea, care, în cursul zilei de marți, a avut discuții despre formarea viitorului său Cabinet cu reprezentanți ai mai multor grupuri parlamentare.