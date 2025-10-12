Poliția Română: 227 de dosare penale, în acest an, pentru fapte de înșelăciune cu bancnote false

Poliția Română a informat, sâmbătă, că în cursul acestui an, la nivel național, au fost înregistrate 227 de dosare penale, având ca obiect fapte de înșelăciune comise prin utilizarea de bancnote false, de tip ”prop copy”, încadrate oficial în categoria de fals ”altered design”.

”Acest tip de bancnotă, deși prezintă inscripția ‘prop copy’, a fost identificat și clasificat drept mijloc de contrafacere de către Banca Centrală Europeană, fiind inclus într-o decizie oficială a Consiliului Guvernatorilor UE din decembrie 2020, în contextul combaterii fenomenului la nivelul întregii Uniuni Europene”, a precizat IGPR, într-un comunicat transmis AGERPRES.

Conform sursei citate, acțiunea Poliției Române nu reprezintă o simplă confiscare de recuzită, ci este rezultatul unei acțiuni operative, derulate în cadrul Operațiunii internaționale DECOY III, sub egida EMPACT, și coordonată de EUROPOL, vizând prevenirea și combaterea unui mod de operare infracțional care a produs deja prejudicii semnificative, în Uniunea Europeană și, implicit, în România.

”Metoda ‘prop copy’ este comparabilă, în ceea ce privește impactul social și economic, cu alte metode de înșelăciune bine cunoscute, precum: metoda ‘Accidentul’ – în care victimele sunt abordate telefonic și determinate să ofere sume mari de bani sub presiunea unui fals eveniment dramatic; metoda infracțiunilor informatice – în care cetățenii sunt manipulați să furnizeze date sau să transfere bani în baza unor mesaje sau site-uri false. În toate aceste cazuri, victimele sunt induse în eroare prin mijloace care exploatează lipsa de informare, încrederea în aparențe sau emoțiile de moment. La fel, în cazul bancnotelor ‘prop copy’, persoanele vătămate sunt păcălite prin tranzacții aparent obișnuite, precum vânzări de bunuri, schimburi valutare, iar prejudiciile nu sunt simbolice, ci reale și cuantificabile”, a subliniat Poliția Română.

În acest context, se precizează în comunicat, ”intervenția Poliției Române vizează, prin confiscarea acestor bancnote, prevenirea utilizării lor în scop infracțional, pentru a evita multiplicarea cazurilor de înșelăciune și apariția de noi victime”.

”Poliția Română își reafirmă angajamentul de a acționa ferm, în cadrul legal național și european, pentru protejarea siguranței economice și financiare a cetățenilor, și face apel la mass-media și opinia publică să trateze cu responsabilitate acest fenomen”, se mai arată în comunicatul citat.