Popa (BNR): Discuţia despre scăderea dobânzii de politică monetară este prematură, nu este pe masă deocamdată

Discuţia despre scăderea dobânzii de politică monetară nu este pe masă deocamdată, fiind prea devreme să se declare că a fost câştigat războiul împotriva inflaţiei, susţine Cristian Popa, membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR).

„Când vine vorba de lupta pe care o ducem împotriva inflaţiei, o voi spune direct: deşi am câştigat bătălii importante, iar alte victorii vor veni cu siguranţă anul acesta, nu pot spune că am câştigat întreg războiul împotriva inflaţiei: războiul va continua şi ar putea fi unul de durată. Nu vom reveni curând la dobânzile mici de acum 2 ani. Sunt schimbări structurale în economia globală care creează presiuni inflaţioniste”, a spus Popa în cadrul conferinţei International Economic Conference of Sibiu.

Oficialul BNR a menţionat că, în cadrul celei mai recente conferinţe de presă, guvernatorul Mugur Isărescu a subliniat succesul reducerii inflaţiei într-o manieră prudentă, fără şocuri bruşte asupra economiei.

„Astfel, trebuie să continuăm să fim prudenţi, deoarece mediul în care operăm este caracterizat de o incertitudine semnificativă, şi este plin de provocări. Ca şi în sport, trebuie să rămânem cu ochii pe minge: mai este mult de parcurs până să readucem inflaţia la ţinta de 2,5% şi nu numai că drumul este lung şi dificil, dar poate fi şi denivelat. Ca şi în călătorii, ultima parte poate fi cea mai dificilă, poate sună contraintuitiv, dar efortul de a aduce inflaţia de la 5% la 2,5% poate fi mai mare decât cel de a o aduce de la 15% la 5%”, a declarat Cristian Popa.

Potrivit acestuia, vestea bună este că, după o perioadă dificilă, sunt semne de normalizare, iar rata inflaţiei va scădea la o singură cifră în curând.

„Pentru sfârşitul anului 2024, Banca Naţională a României prognozează o rată a inflaţiei de 4,2%, uşor peste intervalul de variaţie al ţintei. Însă discuţia despre scăderea dobânzii nu este pe masă deocamdată. Băncile mari încă operează creşteri. Până când nu observăm clar că inflaţia scade în apropierea ţintei, măcar în interiorul coridorului, este prea devreme să declarăm că am câştigat războiul, astfel că discuţia despre relaxarea politicii monetare este prematură la acest moment. Trebuie să vedem un progres semnificativ în procesul dezinflaţionist înainte de a discuta despre reducerea ratelor cheie”, a mai spus Popa.