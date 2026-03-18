„Povești nemuritoare”– basme din patru tradiții europene și povestiri din „Decameronul”. Din 18 martie la chioșcuri

Colecția „Povești nemuritoare” continuă cu volumul 9, un nou volum care aduce o selecție de 23 de basme populare pline de farmec, curaj și înțelepciune, culese din tradiția orală românească, grecească, albaneză și italiană.

Acest volum îi invită pe cititori într-o lume în care imaginația și valorile universale se întâlnesc: povești despre feciori curajoși, împărați încercați de soartă, zmei, zâne și ființe miraculoase, personaje care dau viață unor întâmplări memorabile în care binele și istețimea reușesc, în cele din urmă, să învingă răul.

Pe lângă basmele tradiționale, volumul este completat de câteva povestiri inspirate din celebra operă „Decameronul”, una dintre marile capodopere ale literaturii europene, adăugând astfel o notă clasică și rafinată colecției.

Fiecare poveste devine o mică aventură literară, în care miraculosul se împletește cu valorile simple și profunde ale vieții: curajul, bunătatea, inteligența și perseverența.

Colecția „Povești nemuritoare” continuă astfel tradiția volumelor anterioare, aducând împreună basme, legende și povestiri din literatura popoarelor lumii. Diversitatea poveștilor și frumusețea limbajului vă invită să descoperiți personaje memorabile și aventuri cu tâlc, într-un univers literar care dezvoltă imaginația și oferă prilejul unor momente speciale de lectură în familie.

Volumul 9 duce mai departe misiunea colecției: aceea de a păstra vii poveștile clasice și de a le oferi copiilor și adulților bucuria lecturii autentice.

Volumul 9 din colecția „Povești nemuritoare” este disponibil la chioșcurile de ziare din toată țara, începând de miercuri, 18 martie. Preț: 24,90 lei.