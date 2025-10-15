Powell: Economia SUA dă semne de consolidare, dar piaţa muncii rămâne slabă

Preşedintele Rezervei Federale (Fed), Jerome Powell, a declarat marţi că economia americană pare să urmeze o traiectorie mai solidă decât se anticipa, deşi piaţa muncii continuă să fie marcată de o activitate redusă atât în angajări, cât şi în concedieri, transmite Reuters.

”Pe baza datelor disponibile, perspectivele pentru ocuparea forţei de muncă şi inflaţie nu s-au schimbat semnificativ faţă de şedinţa din septembrie,” a spus Powell, referindu-se la reuniunea la care Fed a redus dobânda de referinţă cu 0,25 puncte procentuale.

Într-un discurs pregătit pentru Asociaţia Naţională a Economiştilor în Afaceri, Powell a menţionat că datele disponibile înainte de blocajul guvernamental arată o creştere a activităţii economice ”mai fermă decât se aştepta”.

Totuşi, şeful Fed a subliniat că politica monetară va fi stabilită ”de la o şedinţă la alta”, în funcţie de evoluţiile economice, pentru a echilibra slăbiciunea pieţei muncii cu inflaţia aflată încă peste ţinta de 2%.

”Nu există o cale lipsită de riscuri în atingerea echilibrului între obiectivele privind ocuparea şi inflaţia,” a spus Powell, adăugând că membrii Fed sunt împărţiţi aproape egal între cei care prevăd noi reduceri ale dobânzilor în octombrie sau decembrie şi cei care consideră că ar fi suficientă una singură până la finalul anului.

El a precizat că aceste proiecţii se pot schimba pe măsură ce apar date noi: ”Vom stabili politica în funcţie de evoluţia perspectivelor economice şi a balanţei riscurilor, nu după un plan prestabilit.”

Deşi publicarea raportului oficial privind piaţa muncii pentru septembrie a fost amânată din cauza blocajului bugetar, Powell a spus că Fed se bazează pe surse publice şi private pentru a evalua situaţia.

”Dovezile disponibile arată că atât disponibilizările, cât şi angajările rămân la niveluri reduse, iar percepţia asupra oportunităţilor de angajare continuă să scadă,” a explicat el.

Powell a mai spus că inflaţia ridicată este influenţată în mare parte de creşterea preţurilor la bunuri cauzată de tarifele comerciale, nu de presiuni inflaţioniste generalizate.

Fed va primi pe 24 octombrie date actualizate privind indicele preţurilor de consum (CPI), înaintea următoarei şedinţe de politică monetară din 28–29 octombrie, la care investitorii se aşteaptă la o nouă reducere a dobânzii cu 0,25 puncte procentuale.