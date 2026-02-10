Premierul Bolojan nu exclude ipoteza unei recesiuni economice, dar susţine că aceasta nu poate dura mult

Premierul Ilie Bolojan nu exclude ipoteza unei recesiuni economice, pe fondul scăderii consumului în urma măsurilor adoptate în ultimele luni. Bolojan afirmă că perioada de scădere a economiei nu poate dura mult, amintind că toate ţările care au luat măsuri similare cu cele adoptate de România au avut contracţii ale economiei.

”Nu ştiu dacă va fi recesiune sau nu, dar avem o certitudine: nu există nicio ţară în care s-au luat măsuri de corecţie a deficitelor bugetare care să nu aibă un efect de contracţie economică. Nicăieri nu a existat aşa ceva. Deci, inevitabil, avem o măsură de contracţie economică. Cât va fi această contracţie, dacă ea rămâne la un nivel în care este o creştere minimă sau dacă este o scădere economică, asta va rămâne de văzut. Dar, v-am spus, nu există nicio măsură de ajustare a acestor deficite fără anumite contracţii economice. Nu există asta. Important este să nu fie pe termen lung această contracţie, să fie un semestru, un trimestru sau trei trimestre şi după aceea să vedem că, prin ceea ce se întâmplă, prin scăderea importurilor, prin creşterea exporturilor, prin scăderea ratei inflaţiei, ceilalţi indicatori economici ne duc într-o zonă în care se fac ajustările economice şi economia se aşază pe nişte baze mai sănătoase”, a afirmat Ilie Bolojan, luni seară, la Digi 24.

El a spus că, după perioada de contracţie, economia ar trebui să îşi revină.

”Vă spun de ce: noi nu mai putem consuma decât ceea ce ne putem permite. Ani de zile am consumat mult mai mult decât ne-am putut permite, am stat pe consum. În momentul în care nu mai pompezi o grămadă de bani, în mod evident, scade cererea, este o realitate asta. Şi noi am încercat să ne reducem cheltuielile şi să ne menţinem investiţiile la un nivel ridicat. Asta e adevărat şi pentru că avem fondurile europene care ne-au ajutat destul de mult pe tema asta. Şi asta vom încerca să facem şi anul acesta. Şi asta este şi provocarea maximă. Provocarea este dublă, pentru că, pe de o parte, trebuie să ne reducem deficitele, trebuie să cheltuim mai puţin, dar, pe de altă parte, avem nişte investiţii foarte mari. Pentru că este anul în care trebuie să absorbim fondurile europene din programul PNRR şi aici avem peste 10 miliarde de euro pe care trebuie să le absorbim până la finalul lunii august”, a argumentat prim-ministrul.