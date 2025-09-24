Premierul Bolojan: Voi rămâne în funcție atât cât voi putea face ceva relevant

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că va rămâne în funcție atât timp cât va putea face ceva relevant.

‘În mod evident, și aceasta este așteptarea mea, pentru că Guvernul a întocmit proiectele căutând să respecte toate rigorile constituționale, așteptăm decizia Curții Constituționale la noul termen pentru proiectele amânate, având însă încredere că proiectele respectă (…) prevederile constituționale, dar Curtea, sigur, se va pronunța așa cum consideră de cuviință. Am văzut în permanență discuții legate de demisie, dar nu la asta mă gândesc acum, mă gândesc la măsurile pe care trebuie să le luăm în perioada următoare, cum să ieșim cu țara noastră la liman, cum să ne dezvoltăm, iar stabilitatea politică joacă un rol important în acest lucru’, a afirmat Bolojan, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, întrebat dacă își menține poziția de a demisiona, așa cum a lăsat să se înțeleagă în anumite declarații anterioare, în cazul în care CCR ar declara neconstituțional vreunul din proiectele de lege cuprinse în Pachetul doi de măsuri de reformă.

El a menționat că va rămâne în funcție atât timp cât va putea face ceva relevant și va anunța dacă va lua vreodată decizia de a demisiona.

‘Eu am spus și continui să spun că voi rămâne în această funcție atât cât voi putea face ceva relevant. Dacă voi lua vreodată decizia să demisionez, vă voi anunța eu, nu e nevoie ca la fiecare întâlnire să-mi adresați aceeași întrebare sau să speculați’, le-a spus jurnaliștilor Ilie Bolojan.