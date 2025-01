Premierul Ciolacu: Integrarea totală a României în Schengen va aduce economiei impulsul masiv de care are nevoie

Integrarea totală a României în spaţiul Schengen va avea ca efect dezvoltarea economiei, fiind o garanţie că exporturile româneşti vor avansa puternic în acest an, afirmă premierul Marcel Ciolacu, care îşi exprimă încrederea că vor fi depăşite toate obstacolele generate de contextul internaţional dificil.

„Faptul că suntem pe deplin în spaţiul Schengen din acest an va aduce economiei noastre impulsul masiv de care are nevoie pentru a depăşi acest context internaţional dificil. Dispariţia punctelor de frontieră de la graniţa cu Ungaria şi Bulgaria reprezintă mai mult decât un moment simbolic, constituţie garanţia că exporturile româneşti vor avansa puternic în acest an. Iar asta înseamnă mai mulţi bani care vor intra în conturile firmelor noastre şi un suport solid pentru dezvoltarea economiei româneşti. Integrarea totală a României în Schengen este o dovadă că, atunci când ne urmărim cu insistenţă marile obiective naţionale, avem toate motivele să reuşim! Iar eu cred în forţa noastră de a reuşi să depăşim împreună toate obstacolele”, subliniază prim-ministrul Marcel Ciolacu într-o postare pe Facebook.

România este de la 1 ianaurie 2025 membru cu drepturi depline al spaţiului Schengen, după 18 ani de la momentul integrării în Uniunea Europeană. După ce în 2024 România s-a alăturat spaţiului european de liberă circulaţie cu frontierele aeriene şi maritime, acum şi graniţele terestre sunt integrate în sistemul Schengen.