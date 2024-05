Premierul Marcel Ciolacu anunţă reluarea exporturilor şi tranzitului cu carne şi animale vii în Turcia

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat, marţi la Ankara, o decizie cu impact pentru fermierii români şi anume reluarea exporturilor şi tranzitului cu carne şi animale vii în Turcia. „Este o oportunitate uriaşă pentru producătorii români de a avea acces la o piaţă imensă, dar în acelaşi timp vor putea stabili rute comerciale solide şi cu alte zone de interes din regiune şi Orientul Mijlociu”, a mai spus şeful Executivului. El i-a mulţumit preşedintelui Recep Tayyip Erdoğan pentru decizia ca românii să poată călători în Turcia doar cu buletinul, nemaifiind nevoie de paşaport.

„Vreau să îi mulţumesc, la rândul meu, preşedintelui Erdogan pentru gestul deosebit pe care l-a făcut faţă de cetăţenii români. Prin decizia de astăzi, românii care vor dori să călătorească în Turcia o vor putea face doar cu buletinul, nemaifiind nevoie de paşaport. Ştim foarte bine că mulţi români preferă Turcia ca destinaţie turistică şi cred că acest lucru va ajuta foarte mult. În al doilea rând, o altă decizie foarte importantă de mare impact pentru fermierii români se referă la reluarea exporturilor şi tranzitului cu carne şi animale vii în Turcia. Este o oportunitate uriaşă pentru producătorii români de a avea acces la o piaţă imensă, dar în acelaşi timp vor putea stabili rute comerciale solide şi cu alte zone de interes din regiune şi Orientul Mijlociu”, a afirmat Marcel Ciolacu, marţi la declaraţiile de presă comune cu preşedintelui Turciei Recep Tayyip Erdoğan.

„Avem nevoie de astfel de măsuri pentru a ne atinge obiectivele ambiţioase pe care ni le-am propus în plan economic”, a continuat premierul.

„Am depăşit anul trecut 10 miliarde de dolari în ceea ce priveşte schimburile economice, dar împreună ne-am stabilit o ţintă ambiţioasă de 15 miliarde de dolari pe care să o bifăm în următorii ani. Iar acest lucru îl putem face doar dacă vom continua să încurajăm prezenţa companiilor turceşti pe piaţa din România, în oglindă cu o reprezentare mai solidă a firmelor româneşti în Turcia. În mod special, aş dori să menţionez două domenii de interes major pentru România. Primul vizează o cooperare mai strânsă la nivelul industriilor noastre de apărare. Firmele româneşti de profil au demonstrat deja că pot face faţă solicitărilor în ceea ce priveşte producţia de pulberi, obuze, armament şi diverse componente specifice. Avem deja contracte solide cu partea turcă în ceea ce priveşte dronele Bayraktar şi autovehiculele tactice blindate Otokar, dar consider că putem stabili o formulă de parteneriat prin care să realizăm acel transfer tehnologic şi de know how prin care companiile româneşti să poată produce în România aceste componente”, a completat Ciolacu.

Acesta a mai spus că a discutat cu preşedintel turc despre oportunităţile uriaşe pe care România le are în domeniul energiei.

„În al doilea rând, am discutat astăzi cu domnul preşedinte Erdogan despre oportunităţile uriaşe pe care le avem în domeniul energiei. Turcia este una dintre principalele noastre opţiuni pentru aprovizionarea cu gaze, fie din Caucaz, fie prin staţii de LNG. În acelaşi timp, ţările noastre sunt şi producători de gaze şi dispun de avantaje certe pe harta rutelor viitorului. Astfel, am agreat constituirea unui Grup de lucru comun România-Turcia, care să evalueze posibilităţile prin care putem dezvolta cooperarea şi în domeniul conectivităţii, dar şi în domeniul energiei regenerabile şi a celei nucleare”, a mai precizat Marcel Ciolacu.

Românii vor intra în Turcia doar cu buletinul. Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan a semnat un decret prezidenţial, cu ocazia vizitei pe care premierul Marcel Ciolacu o face marţi la Ankara. Decizia va fi operaţionalizată în jurul datei de 1 iunie.