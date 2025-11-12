Președintele ASF: Listarea la BVB a două ETF-uri lansate de InterCapital, o confirmare a maturității pieței de capital

Listarea la Bursa de Valori București a două ETF-uri lansate de InterCapital reprezintă o confirmare a maturității și a dinamicii tot mai pronunțate a pieței noastre de capital, care își diversifică portofoliul și se deschide tot mai mult către regiune și investitori sofisticați, consideră președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu.

‘Salut listarea la Bursa de Valori București a două ETF-uri lansate de InterCapital, o confirmare a maturității și a dinamicii tot mai pronunțate a pieței noastre de capital, care își diversifică portofoliul și se deschide tot mai mult către regiune și investitori sofisticați. Cele două ETF-uri, unul care urmărește indicele CROBEX al Bursei din Croația, iar celălalt care reflectă performanța titlurilor guvernamentale românești denominate în euro, reprezintă un demers ce susține o piață mai accesibilă, mai conectată și mai relevantă la nivel regional’, a scris președintele ASF.

El a precizat că instituția pe care o conduce ‘sprijină aceste evoluții, asumându-și un rol activ de facilitator al inovației, dincolo de cel tradițional de supraveghetor’.

Potrivit unui comunicat postat pe pagina Bursei de la București, InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF, care urmărește indicele CROBEX10tr, reflectă performanța celor mai lichide 10 acțiuni de la Bursa de Valori din Zagreb, incluzând reinvestirea dividendelor. Listat la Bursa de Valori din Zagreb din noiembrie 2020, ETF-ul a oferit un randament de 155% în euro în mai puțin de cinci ani, echivalentul unui randament anualizat de 21%. Fondul deține în prezent active de aproximativ 14 milioane de euro și are peste 900 de investitori.

InterCapital EUR ROMANIA GOVT BOND 5-10yr UCITS ETF urmărește obligațiuni denominate în euro emise de Guvernul României, cu scadențe între 5 și 10 ani. Este un ETF gestionat activ și nu are un indice de referință. Conform ICETF, obligațiunile românești în euro pe 10 ani au un randament de aproximativ 5,7%, mult peste randamentele unor țări cu rating similar precum Ungaria și Serbia, care se situează la 4-4,5%, în timp ce spreadul față de Germania rămâne larg, la aproximativ 3,3%, față de mai puțin de 1% în Croația, făcând posibile convergența și potențiale câștiguri de capital pe lângă randamentele cupoanelor, se precizează în comunicatul BVB. ETF-ul InterCapital EUR Romania Govt Bond 5-10yr UCITS a fost listat pentru prima data la Zagreb în mai 2024 și a atras deja peste 100 de investitori cu active de aproximativ 0,8 milioane de euro.

InterCapital ETF (ICETF), parte din InterCapital Group, principalul furnizor de servicii de investiții din Europa de Sud-Est, a listat, marți, două ETF-uri (Exchange Traded Funds) pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB).