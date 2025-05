Președintele Asociației Aeroporturilor: Traficul aerian românesc înregistrează o creștere mai accelerată decât cel european

Președintele Asociației Aeroporturilor din România (AAR), David Ciceo, a anunțat, joi, că traficul aerian din țară înregistrează o creștere mai accelerată decât traficul de la nivel european, fiind vorba despre o creștere aproape dublă față de cea înregistrată în Europa.

‘Cele mai recente date ne arată că traficul aerian din România înregistrează o creștere mai accelerată decât traficul de la nivel european. În primul trimestru din 2025, pe aeroporturile din România s-au înregistrat 5.605.217 de pasageri, adică o creștere de 8% față de aceeași perioadă a anului trecut. La nivel european vorbim de o creștere de 4,3% în primul trimestru din 2025, față de 2024’, a spus, într-o conferință de presă, David Ciceo, care este și director general al Aeroportului Internațional Cluj.

Potrivit președintelui AAR, traficul aerian din România va ajunge la aproximativ 57 de milioane de pasageri, peste 15 ani.

‘Conferința Anuală a AAR la care participă specialiști din industria aviației civile este un bun prilej pentru consolidarea relațiilor între factorii decidenți din domeniu, în vederea dezvoltării aviației civile din România, ținând cont de faptul că, potrivit estimărilor, până la finalul lui 2040, traficul din România va ajunge la aproximativ 57 de milioane de pasageri’, a adăugat David Ciceo.

El estimează că această creștere a numărului de pasageri va continua, în ciuda problemelor economice și politice, în așa fel încât, la finalul anului 2025, România să aibă o creștere de patru procente a traficului aerian.

‘Avem o creștere de 19% față de 2019, ceea ce este foarte important, nu numai că am recuperat, dar am și depășit în țară. Vom avea o creștere, deși este o perioadă foarte complexă. În primul rând, întârzie livrările de avioane. (…) Deci anul acesta nu sunt destule aeronave. Contextul regional este foarte complex, războaiele care sunt în Europa și în Orientul Mijlociu, aproape de țara noastră. De asemenea, noi ne așteptam la o creștere a numărului de pasageri spre Statele Unite, dar, din păcate, prin anularea programului Visa Waiver, nu va fi această creștere. În ceea ce privește traficul aerian, este influențat de mulți factori economici. Retrogradarea ratingului României va afecta traficul de business. S-ar putea să existe o reticență a investitorilor. Așadar, noi trebuie să fim prudenți. Pe primul trimestru am avut o creștere de 8%, dar, având în vedere toate analizele, capacitatea aeronavelor alocate în România, sperăm să ajungem la un 4% la creștere la finalul anului, (…) de la 26 de milioane, la 27 de milioane de pasageri’, a explicat David Ciceo.

În anul 2024, cele 17 aeroporturi din România au fost tranzitate de 26.033.372 de pasageri, cu 6% mai mult decât în anul 2023. Din totalul pasagerilor înregistrați anul trecut, după momentul aderării României la spațiul Schengen aerian, 70% dintre pasageri s-au deplasat în interiorul spațiului Schengen și 30% au călătorit spre/dinspre destinații non-Schengen. Traficul aerian de marfă a crescut pe parcursul anului trecut cu 4%, iar numărul de mișcări aeronave (aterizări și decolări) a crescut cu 3%. Pentru 2025, estimările arată că traficul de pasageri va fi de aproximativ 27 de milioane de pasageri, potrivit unui comunicat de presă al AAR.

Joi și vineri se desfășoară, la Sibiu, Conferința Anuală și Adunarea Generală a Asociației Aeroporturilor din România, cel mai important eveniment din industria aviației civile de la noi din țară.

Conferința de anul acesta reunește peste 100 de specialiști din domeniul aviației, printre care directorii generali ai aeroporturilor din România, reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și ai instituțiilor cu atribuții în domeniul transportului aerian, precum și specialiști ai companiilor aeriene și ai firmelor cu activitate în domeniul aviației.