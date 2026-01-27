Președintele Serbiei: MOL va plăti până la un miliard euro pentru achiziționarea participației de 56% în compania NIS

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunțat luni că firma ungară MOL va plăti între 900 de milioane euro și un miliard de euro pentru achiziționarea unei participații de 56% în compania petrolieră sârbă NIS, transmite Tanjug.

Într-un interviu acordat Blic TV, Vucic a spus că informațiile potrivit cărora MOL a cumpărat participația în companie pentru 1,7-2,5 miliarde de euro sunt absurde.

‘Participația de 56% este evaluată între 900 milioane euro și un miliard de euro. Am pregătit banii, am pregătit două miliarde de euro pentru a o achita, sau chiar plătim mai mult de atât’, a declarat Vucic.

El a subliniat că Serbia are relații bune cu Rusia, dar a adăugat că nu vrea să explice de ce partea rusă nu a dorit să lase Serbia să plătească suma pe care o pregătise și să achiziționeze rusă în NIS.

‘Este ușor să-mi explic dar nu trebuie să vă explic dumneavoastră deoarece aș pune în pericol interesele Serbiei. Pentru mine, acele motive sunt clare, fără echivoc și de înțeles. Dacă sunt acceptabile sau nu, este o altă problemă. Dar, cumva, nu putem să-i numim prietenoși’, a apreciat președintele Serbiei.

Luna aceasta, compania maghiară MOL și grupul rus Gazprom au convenit prevederile de bază ale viitorului acord privind achiziționarea de către MOL a participației rusești în compania petrolieră NIS din Serbia.

Acordul, care prevede și majorarea cu 5% a participației Serbiei în NIS, va fi trimis spre aprobare Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA, a anunțat ministrul sârb al Mineritului și Energiei, Dubravka Djedovic Handanovic.

‘Ceea ce este important în aceste negocieri este că Serbia a reușit să-și îmbunătățească poziția comparativ cu 2008, când am rămas cu o participație de sub 30%, și în viitor ne vom majora participația în NIS cu 5%, ceea ce ne va permite drepturi de decizie sporite și protejarea intereselor cetățenilor noștri’, a declarat oficialul.

Conform acordului, MOL va achiziționa participația de 56,15% a Gazprom în NIS.

Compania petrolieră NIS este vizată de sancțiuni americane din cauza acționarilor săi ruși. Două companii rusești, Gazprom Neft și Gazprom, dețin 44,9%, respectiv 11,3% din acțiunile NIS, însă trebuie să își vândă participațiile.

NIS deține singura rafinărie din Serbia, amplasată la Pancevo, în apropiere de capitala Belgrad, precum și un lanț de peste 400 de benzinării în Bosnia Herțegovina, Bulgaria și România. Statul sârb, al cărui Guvern nu a impus sancțiuni Rusiei, deține 29,9% din acțiunile NIS.