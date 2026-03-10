Serbia interzice exportul de petrol și derivate, în contextul scumpirilor determinate de războiul din Iran

Guvernul Serbiei a interzis luni exportul de petrol și produse derivate până pe 19 martie, când va reevalua situația, relatează agenția EFE.

Într-un comunicat, Executivul de la Belgrad precizează că interdicția se aplică exportului de motorină, benzină și petrol brut și vizează toate modalitățile de transport.

Scopul acestei măsuri este protejarea pieței interne de penurie și de creșterile prețurilor cauzate de perturbările pe piața mondială, ca urmare a războiului din Iran, a explicat ministra Mineritului și Energiei, Dubravka Djedovic Handanovic.

Țara balcanică a importat, în 2025, 80% din petrolul pe care îl utilizează, pe care îl procesează la rafinăria din Pancevo, în timp ce exportă în special derivate în țările vecine, Bosnia-Herțegovina, Muntenegru și Macedonia de Nord.