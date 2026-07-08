Prețul petrolului Brent a crescut cu 6%, după ce Trump a anunțat încheierea armistițiului cu Iran

Prețul barilului de petrol Brent cu furnizare în septembrie a crescut cu peste 6%, depășind 78,5 dolari, după ce președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunțat că pune capăt armistițiului cu Iran și a precizat că nu mai vrea să negocieze, relatează agenția EFE.

Astfel, la ora 9:00 GMT, prețul barilului de țiței Brent, de referință în Europa, a urcat cu 6,01%, fiind cotat la 78,58 euro. În același timp, prețul țițeiului west texas intermediate (WTI), de referință în SUA, a consemnat, la rândul său, un avans de 6%, până la 74,82 dolari.

Și prețul gazelor naturale s-a majorat, cu 5,33%, un megawatt/oră fiind cotat la 49,06 euro.

Trump a lansat insulte grave la adresa liderilor iranieni, pe care i-a numit ‘gunoaie’ și ‘oameni bolnavi’, scrie EFE.

Înainte de declarația lui Trump de la summit-ul NATO, ce se desfășoară la Ankara (Turcia), prin care acesta anunța că rupe armistițiul cu Iranul, liderii de la Teheran afirmaseră că atacurile americane asupra teritoriului iranian, revocarea autorizației de vânzare a petrolului și ‘violarea acordurilor’ privind Strâmtoarea Ormuz au lăsat fără efect părți cheie, fundamentale, ale memorandumului semnat între Teheran și Washington pentru a pune capăt războiului declanșat în 28 februarie.