Prețurile pe pachetele de vacanță vor crește foarte mult în perioada următoare, iar unii tur- operatori vor aplica majorări inclusiv pentru rezervările deja efectuate, a declarat, miercuri, Alexandra Matei, managing partner Safety Travel.

‘Impactul geopolitic cu siguranță va avea multe consecințe în prețuri, în primul rând. Prețurile pe pachetele de vacanță vor crește foarte mult pe vacanțe. Adică va fi din ce în ce mai scump ca să călătorim. Ceea ce în schimb se simte este faptul că vor fi modificări nu doar pe vacanțele noi, ci și pe cele pe care consumatorii deja le-au rezervat. Deja tur-operatorii au venit cu niște produse noi în piață menite să protejeze prețul pe rezervările din trecut, adică cer 20, 50, 100 de euro de la consumator astfel încât să securizeze tariful. Asta anunță că în lunile următoare prețurile pe rezervările deja făcute vor crește, adică vor veni cu niște extra taxe în cazul în care nu există această asigurare. E o consecință a contextului geopolitic, e o consecință a contextului economic. Deci, din păcate, e bine să fie informați. Nu toți tur-operatorii vor face asta. Există tur-operatori în piață care au contracte de hedging, adică și-au securizat tariful. Dar există și alții care nu au făcut asta’, a explicat Alexandra Matei, în cadrul unei conferințe de presă.

Ea a subliniat că mecanismul scumpirii este legal și se poate face în baza clauzelor de forță majoră din contracte. Prețurile la combustibil pentru avioane a explodat, iar acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care prețul unei vacanțe deja rezervate să crească în perioada următoare.

De asemenea, Alexandra Matei a vorbit despre efectul conflictului din Orientul Mijlociu asupra celor care aveau vacanțe rezervate în acele țări și nu au mai putut călătorii acolo. Ea a declarat că unii tur-operatori fie le-au returnat banii înapoi clienților, fără penalizări, fie li s-a acordat un credit cu posibilitate să-și achiziționeze o vacanță într-o altă destinație din portofoliul operatorului.

La rândul său, Claudiu Trandafir, fondator Ofertebancare.ro. a discutat despre efectele conflictului asupra economiei naționale. El susține că efectele le vom resimți mai puternic spre final de an.

‘Odată ce se scumpește motorina, se va scumpi absolut tot. Eu nu cred că vom avea niște reglări în preț. Chiar dacă prețul pe baril va avea un trend descendent. Nu cred că anul ăsta va coborî la nivelul dinaintea războiului. Adică nu cred că o să atingem 60 de dolari pe baril’, a afirmat Claudiu Trandafir.

În opinia sa, pe lângă combustibil, impactul se va resimți la îngrășăminte, iar de aici mai departe asupra producției alimentare.