Prima ediție a festivalului de ciocolată – peste 20.000 de vizitatori unici și vânzări de peste 240.000 de lei

20.000 de vizitatori au călcat pragul târgului Chocolate Festival, primul eveniment dedicat ciocolatei din România, la Casa Ghica din București. Mai mult decât atât, chiar în timpul festivalului, România a câștigat 2 medalii de bronz la concursul internațional de ciocolată de la Florența.

„Suntem recunoscători pentru tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele 3 zile în viața noastră. Chocolate Festival a început ca un proiect pentru sufletul meu și s-a transformat într-un eveniment pentru sufletele tuturor participanților – de la echipa de organizare, expozanți la cei peste 20.000 de vizitatori care ne-au călcat pragul în acest weekend. Ce mă bucură cel mai tare e că am reuși să strângem alături de noi doar oameni frumoși, oameni pasionați, artiști în adevăratul sens al cuvântului, care ne vor fi alături și la următoarele ediții”, a declarat Adina Istrate, organizator Chocolate Festival.

„Gusturile românilor în materie de ciocolată s-au rafinat. Iar acest lucru se vede în creșterea cu două cifre a cererii pentru ciocolata veritabilă belgiană. Apetitul pentru calitate se resimte și în numărul de ciocolatieri artizanali în ascensiune. Tot mai mulți tineri ciocolatieri, pasionați de arta ciocolatei ajung să încânte cu pralinele lor consumatorii. Calitate, pasiune și sustenabilitate sunt ingredientele de bază ale ciocolatei viitorului, respectiv ciocolata Belcolade. Puratos a fost, încă de la început, alături de majoritatea dintre aceștia. Ne bucurăm că am pus bazele primei comunități de ciocolatieri din România”, spune și Alina Duluman, reprezentant Belcolade.

Premii internaționale câștigate în timpul târgului

Pe lângă „Cea mai bună pralină din lume”, premiu câștigat de Carmela Dragomir în 2019, 2 premii bronz au fost câștigate sâmbătă seara, în cadrul concursului internațional de ciocolată de la Florența, de echipa LivStory, producătorul de ciocolată din Brașov.

„Săptămâna trecută am trimis probe pentru concursul „DACH Craft Chocolatier Copetition” din cadrul „International Chocolate Awards Professionals” și am aflat că suntem finaliști la 2 categorii – una de ciocolată neagra, unde este cea mai acerbă competiție internațională și încă una la „ciocolată cu lapte și o aromă”. Sâmbătă seara am fost sunați că am obținut 2 premii bronz la ambele categorii la care am fost finaliști. Cel mai tare m-a surprins premiul pentru ciocolată neagră, pentru că este cea mai grea categorie și am concurat cu ciocolatieri consacrați, cu zeci de ani de experiență și mii de teste făcute, iar noi ne-am deschis fabrica de 5 luni în România. Recunosc, pasiunea mea pentru ciocolată a inceput acum mai bine de 10 ani cu o vizită în Cape Town, unde am văzut pentru prima oară procesul „bean-to-bar”, care m-a fascinat pe loc și de atunci nu mi-a mai trecut”, dezvăluie Liviu Enache, producător LivStory.

Un început de succes pentru piața de ciocolată românească, cu vânzări-record

Evenimentul Chocolate Festival a reunit și a unit unii dintre cei mai pasionați ciocolatieri din România, a legat prietenii și a creat colaborări inedite. Unii expozanți au fost luați prin surprindere de fluxul de vizitatori și de amploarea evenimentului și au fost nevoiți să comande mai multe produse din laboratoare.

“Tot ce ați realizat pentru noi, pentru partea de producție de ciocolată care nu a fost promovată, reprezintă un salt uriaș pentru România și pentru producția românească. Sunt convinsă că tot ce veți face și de acum înainte va fi la superlativ. Mă contactează lumea să mă felicite pentru ce a ieșit și pentru cum am fost promovați, dar cel mai tare mă bucură că am cunoscut oameni minunați cu care voi păstra legătura și voi colabora în viitor”, a declarat Carmela Dragomir, Delice & Dulcelle.

„Au fost expozanți care mi-au spus din prima zi că au vândut tot ce aveau pentru cele 3 zile și au fost nevoiți să producă toată noaptea pentru ziua următoare, alții au adus de la magazinele din Brașov sau Ploiești tot ce aveau în stocuri, asta în contextul în care cea mai ieftină ciocolată din târg era 20 de RON și ajungeau la peste 150 RON. Un lucru a fost unanim acceptat în cadrul primei ediții – data viitoare trebuie să extindem spațiul!”, spune Andreea Ilina, organizator Chocolate Festival.

Chocolate Festival, primul eveniment din piața românească de ciocolată, și-a desfășurat prima ediție în weekend-ul 26-29 mai, la Casa Ghica din Centrul Vechi al capitalei. Acesta a reunit peste 30 de producători de ciocolată și produse adiacente (cafea, vin, înghețată și ceai), totalizând peste 20.000 de vizitatori în cele 3 zile de târg. Următoarea ediție va avea loc in luna noiembrie a acestui an.