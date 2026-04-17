Producătorii de ceasuri elvețiene spun că timpul va demonstra efectele conflictului din Orientul Mijlociu

Războiul din Orientul Mijlociu i-a aruncat pe producătorii de ceasuri elvețieni în incertitudine, testând rezistența unui sector deja zdruncinat de mai multe crize, dar care a reușit întotdeauna să se adapteze până acum, transmite AFP.

În spatele standurilor bogat decorate de la Salonul Watches and Wonders, conflictul din Orientul Mijlociu este pe buzele tuturor la târgul care săptămâna aceasta reunește cele mai mari mărci din sector la Geneva.

Acest conflict nu este prima criză cu care a trebuit să se confrunte industria ceasurilor, notează Elie Bernheim, director general la Raymond Weil, o afacere de familie care generează aproximativ 10% din veniturile sale în Orientul Mijlociu.

‘A existat criza creditelor ipotecare subprime din 2008, apoi sosirea ceasurilor inteligente, un episod în timpul căruia s-a prezis ce e mai rău pentru industria ceasurilor, criza Covid-19 și tarifele vamale din Statele Unite anul trecut. Și totuși, pe termen lung, industria ceasurilor a demonstrat o rezistență considerabilă’, subliniază Elie Bernheim.

În ultimii 20 de ani, exporturile de ceasuri elvețiene s-au dublat, în pofida provocărilor.

Potrivit lui Bernheim, particularitatea acestei crize din Orientul Mijlociu constă mai degrabă în faptul că ‘nimic nu poate fi anticipat. Totul se poate schimba de la o zi la alta; nu avem control și cred că asta este cel mai destabilizator’, explică directorul general de la Raymond Weil.

La fel ca mulți producători de ceasuri, Bertrand Meylan, coproprietar al mărcii H. Moser, consideră că principala preocupare constă în consecințele asupra încrederii consumatorilor din întreaga lume. ‘Cu cât conflictul durează mai mult, cu atât este mai mare riscul ca anxietatea să se răspândească la restul economiei’, a explicat Bertrand Meylan pentru AFP, subliniind că ‘oamenii nu cumpără în perioadele de anxietate’.

Pe teren, ‘mărcile care depind de turism suferă enorm’, observă Bertrand Meylan, un antreprenor din Dubai. Dar în rândul clienților locali, afacerile continuă să prospere ‘cam ca în perioada Covid’, când consumatorii, care nu puteau călători, aveau mai mult timp și economii pentru a cumpăra un ceas, susține Meylan. Marca sa generează 6% din venituri în Orientul Mijlociu.

Conflictul vine într-un moment în care industria orologeriei a trecut deja prin doi ani dificili, exporturile de ceasuri elvețiene scăzând cu 2,8% în 2024 din cauza reducerii cererii din China, apoi cu 1,7% în 2025 din cauza tarifelor americane, ajungând în final la 25,6 miliarde de franci elvețieni (27,7 miliarde de euro).

Anul trecut, Orientul Mijlociu a reprezentat aproximativ 10% din exporturile sectorului, ceea ce reprezintă ‘deja o sumă semnificativă’, a declarat Yves Bugmann, președintele federației elvețiene a orologeriei. Prin comparație, Statele Unite, principala piață pentru ceasornicarii elvețieni, reprezintă 17% din exporturi, a explicat el.

Emiratele Arabe Unite sunt cea mai mare piață din regiunea Orientul Mijlociu, clasându-se pe locul opt printre primele zece, după Franța, dar înaintea Germaniei. În urma lor se află Arabia Saudită pe locul 15, Qatar pe locul 21, Kuweit pe locul 25 și Bahrain pe locul 27.

La începutul anului, Yves Bugmann era relativ încrezător cu privire la perspectivele sectorului pentru 2026. Însă, potrivit acestuia, ‘războiul din Orientul Mijlociu schimbă jocul’, chiar dacă ‘este încă prea devreme pentru a face predicții’. Totul, crede Yves Bugmann, va depinde de ‘turnura pe care o va lua conflictul’.